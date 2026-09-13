문화 ‘서울아트굿즈페스티벌 2026’에 몰린 인파 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/09/13/20260913500053 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-13 14:52 입력 2026-09-13 14:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 13일 서울 종로구 세종문화회관 야외 공간에서 열린 ‘서울아트굿즈페스티벌 2026’에서 시민들이 굿즈를 둘러보고 있다. 2026.9.13 이지훈 기자 13일 서울 종로구 세종문화회관 야외 공간에서 열린 ‘서울아트굿즈페스티벌 2026’에서 시민들이 굿즈를 둘러보고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울아트굿즈페스티벌의 개최 연도는? 2025년 2026년