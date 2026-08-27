[공연소식] 일반인 배우 220명이 만든 뮤지컬 ‘빨래’

내달 20일까지 홍대 다리소극장 공연

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일반인 뮤지컬 극단 프로하비가 다음 달 20일까지 서울 마포구 홍대 다리소극장에서 창작뮤지컬 ‘빨래’를 공연한다. 직장인과 주부, 학생 등 일반인 배우 220여명이 참여하며 관람료는 전석 2만 5000원.한상봉 기자