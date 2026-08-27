문화 [공연소식] 일반인 배우 220명이 만든 뮤지컬 ‘빨래’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/08/27/20260827500094 URL 복사 댓글 0 한상봉 기자 수정 2026-08-27 13:12 입력 2026-08-27 12:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 내달 20일까지 홍대 다리소극장 공연 일반인 뮤지컬 극단 프로하비가 다음 달 20일까지 서울 마포구 홍대 다리소극장에서 창작뮤지컬 ‘빨래’를 공연한다. 직장인과 주부, 학생 등 일반인 배우 220여명이 참여하며 관람료는 전석 2만 5000원.한상봉 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 뮤지컬 ‘빨래’에 참여하는 배우들의 구성은? 전문배우 일반인배우