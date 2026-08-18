제주현대미술관 소장품, 리조트 야외 스크린서 빛으로 만난다

10월 18일까지 제주신화월드 야외 공간서

미디어아트 전시 ‘바람이 만든 제주’ 선보여

이미지 확대 제주현대미술관은 오는 10월 18일까지 제주신화월드 야외 공간에서 미디어아트 전시 ‘바람이 만든 제주’를 선보인다. 제주도 제공

세줄 요약 제주현대미술관 소장품, 미디어아트로 재탄생

제주신화월드 야외 스크린서 무료 상영

바람과 사계절 담은 협업 전시 진행

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미술고 수장고에 머물던 제주현대미술관 소장 작품들이 디지털 미디어아트로 재탄생해 리조트의 야외공간을 밝힌다.제주현대미술관은 오는 10월 18일까지 제주신화월드 야외 공간에서 미디어아트 전시 ‘바람이 만든 제주’를 선보인다고 18일 밝혔다. 지난 3일 시작한 이번 전시는 제주현대미술관 소장품을 활용한 미디어아트를 복합리조트 야외 공간으로 확장한 협업 프로젝트다.전시의 핵심 소재는 제주의 ‘바람’과 사계절이다. 삼다(三多)의 하나인 바람을 매개로 제주 자연과 역사, 예술적 감성을 디지털 영상과 빛으로 풀어냈다.관람객은 별도의 전시장을 찾지 않아도 리조트를 거니는 동선 속에서 작품을 만날 수 있다. 특히 낮과 밤의 자연환경에 미디어아트의 빛이 더해지면서 시간대에 따라 다른 분위기를 연출한다.전시는 신화테라스 대형 스크린에서 무료로 진행된다. 매일 낮 12시부터 오후 5시까지 매시 정각 한 차례씩 상영하며, 오후 11시에도 마지막 회차를 선보인다.이종후 제주도립미술관장은 “실내 미술관을 벗어나 자연과 휴식이 공존하는 리조트에서 제주의 바람과 사계절이 담긴 미디어아트를 통해 오래도록 기억될 특별한 추억을 만들어 가길 바란다”고 말했다.제주 강동삼 기자