118년 전통 조치원복숭아축제 개막…다회용기 사용 등 환경 강화

24~26일 세종 시민운동장과 도도리파크서 진행

이미지 확대 조치원복숭아축제 현장. 세종시 제공

이미지 확대 세종 조치원복숭아축제장에 설치된 다회용기 수거함. 세종시 제공

세줄 요약 118년 전통 조치원복숭아축제 개막

판매·공연·체험 결합한 체류형 축제

다회용기 도입으로 친환경 전환

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118년 전통의 조치원 복숭아를 만나볼 수 있는 여름 축제가 막을 올렸다.세종시는 24~26일까지 세종 시민운동장과 도도리파크 일원에서 조치원 복숭아축제를 개최한다. ‘복숭아를 사러 왔다 하루를 즐기고 가는’ 체류형 축제를 내세워 판매와 공연, 체험, 먹거리를 결합한 프로그램을 운영한다.복숭아 특별판매전을 비롯해 물놀이 시설과 복숭아 팡팡 물총 대첩, 118m 복숭아 가래떡 뽑기, 복숭아화채 나눔, 황금 복숭아를 찾아라, 명품 복숭아 전시관, 복숭아 디저트 등을 선보인다.올해는 도시 경관을 한눈에 볼 수 있는 블랙호크 헬기 탑승 체험과 가족·연인과 소중한 추억을 남길 수 있는 발광다이오드(LED) 소원 풍등 날리기 등 색다른 즐길 거리도 마련했다. 피치 비어 나잇 행사에서는 조치원 파닭과 맥주를 맛보고, 연예인 공연도 즐길 수 있다.특히 올해는 1회용품 사용을 줄이는 친환경 축제로 전환했다. 축제 기간 운영되는 먹거리 장터(2곳)와 푸드트럭(10대)에 그릇과 컵 등 다회용기 총 8만 개를 공급하고 용기 수거 장소도 설치했다. 수거한 다회용기는 7단계 세척 공정을 거쳐 다시 공급한다. 시는 다회용기 사용으로 폐기물 약 1t을 줄이는 동시에 깨끗하고 쾌적한 환경으로 방문객의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대했다.또 방문객의 편의를 위해 복숭아 무료 보관소를 운영하고 냉방 쉼터와 안개형 냉각, 정수기 설치 등 폭염 대응과 경찰·소방·의료기관을 연계해 안전에 전력을 기울이고 있다.세종 박승기 기자