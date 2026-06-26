‘라떼시절’ 추억의 간식카트 재현…코레일 철도박물관, ‘기차 안 식문화’ 기획전

한국철도공사(코레일)가 오는 28일부터 11월 29일까지 경기 의왕시 철도박물관에서 ‘달리는 식탁, 기차 안 식문화’ 기획전을 개최한다. 철도의 날을 맞아 열리는 이번 전시는 1908년 경부선 식당차부터 현재 KTX 자동판매기까지 120여 년의 철도 먹거리 변천사를 조명한다.
전시의 하이라이트는 새마을호·무궁화호에서 판매원이 끌던 추억의 간식 카트 실물 재현이다. 오징어·사이다 등 기차 간식을 입체적으로 재구성한 영상도 대형 스크린으로 상영한다. 여름방학 기간(7월 28~8월 25일)에는 아이들이 직접 교구로 카트를 채워 보는 ‘내가 만드는 기차 카트’ 체험 프로그램을 하루 2회 운영한다.
전시 해설 프로그램은 평일 하루 2회, 주말 하루 4회 운영된다. 관람 시간은 오전 9시 30분~오후 5시 30분이며, 매주 월요일 휴관이다.
손원천 선임기자
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