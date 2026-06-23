“절에서 인연 찾자”…‘나는 절로’ 낙산사편, 역대 최다 4225명 몰렸다

세줄 요약 낙산사편 신청자 4225명 몰려 역대 최다 기록

남녀 경쟁률 급등, 청년 만남 프로그램 인기 확인

7월 양양 낙산사서 커플 요가·데이트 행사 진행

이미지 확대 1대1 차담이 진행될 낙산사 다래헌 모습. 대한불교조계종사회복지재단 제공.

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대한불교조계종사회복지재단이 운영하는 청년 만남 프로그램 ‘나는 절로’의 낙산사 편에 역대 최다인 4225명이 신청하며 뜨거운 인기를 다시 한번 확인했다.재단은 “6월 8일부터 22일까지 진행된 ‘나는 절로, 낙산사’ 신청 접수 결과 남자 1655명, 여자 2570명 등 총 4225명이 몰렸다”며 “경쟁률은 남자 165.5대 1, 여자 257대 1로, 종전 최다 신청이었던 지난해 신흥사 편의 2620명을 크게 웃돌았다”고 23일 밝혔다.7월 11~12일 강원 양양군 낙산사에서 이틀간 진행되는 이번 프로그램에는 커플 요가와 블라인드 데이트, 플로깅 데이트 등 다채로운 일정이 마련된다. 이번 행사는 강원관광재단과의 협업으로 운영되며, 보건복지부 저출생 대응 국민인식개선사업의 일환으로 기획됐다.‘나는 절로’는 사찰을 배경으로 청년들의 만남과 교류를 돕는 프로그램이다. 이번 낙산사 편은 불교사회복지재단과 강원관광재단의 두 번째 협업이다.도륜 스님은 “엄청난 성원과 열기를 보내주신 참가자와 시민 여러분께 감사드린다”며 “보다 알찬 프로그램으로 많은 인연이 만들어질 수 있도록 하겠다”고 말했다. 그는 또 “신청 인원이 많아진 만큼 8월 중에 수도권 거주자를 대상으로 ‘나는 절로’를 한 번 더 열겠다”고 밝혔다.강원관광재단 최성현 대표이사는 “작년 신흥사에 이어 낙산사 편도 많은 호응을 받았다”며 “청년들이 찾는 강원도, 강원도에서 맺어지는 연인들이 많이 나오길 기대한다”고 전했다.손원천 선임기자