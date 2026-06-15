대전 가족 체류형 ‘사이언스 나이트 캠프’ 첫 선

대전관광공사, 20일부터 내달 12일까지 4회 운영

이미지 확대 사이언스 나이트 캠프

세줄 요약 과학도시 대전 특색 살린 가족 체류형 캠프 첫선

초등 고학년 가족 대상, 1박 2일 야간관광 운영

실험·천체관측·영어 체험 결합한 특화 콘텐츠

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과학도시 ‘대전’의 특색을 살린 가족 체류형 야간관광 프로그램이 첫선을 보인다.대전관광공사는 20일부터 내달 12일까지 4회에 걸쳐 ‘2026 사이언스 나이트 캠프’를 운영한다고 15일 밝혔다.캠프는 초등학교 고학년 자녀를 둔 가족을 대상으로 대전외국인학교(TCIS)에서 토요일부터 1박 2일 일정으로 진행되며 회차당 최대 32개 가족(팀)이 참여할 수 있다. 과학 체험과 야간관광, 교육 체험을 결합한 프로그램이다. 참가자는 물리·생물·화학 분야의 다양한 실험을 수행하는 ‘사이언스 레이스’에 참여하고 대전시민천문대가 진행하는 천체 관측 및 천문 강의 등 특화된 야간 콘텐츠를 경험할 수 있다.특히 참가자들은 대전외국인학교의 기숙사에 숙박하며 국제학교 캠퍼스 환경을 체험하고 일부 프로그램은 영어로 운영한다. 참가 신청과 프로그램은 대전관광공사 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.김용원 대전관광공사 사장은 “과학도시 대전의 차별화된 체험 행사를 적극 발굴해 가족 단위 관광객 유치 및 지역 체류시간 확대로 이어질 수 있는 관광 콘텐츠를 확대할 계획”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자