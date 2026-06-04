“부기 빼고 살도 빠진다”…화사·백예린 추천 ‘이것’ 실제 효과는?

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세줄 요약 화사·백예린, 팥차로 부기 관리 언급

팥 사포닌, 이뇨 작용과 포만감 도움

다이어트 차로 주목, 과다 섭취 주의

이미지 확대 가수 화사(왼쪽), 백예린이 몸매 관리와 부기 완화를 위한 비결로 팥차를 언급해 눈길을 끌고 있다. 유튜브 캡처

이미지 확대 패션 매거진 ‘더블유 코리아(W Korea)’ 공식 유튜브 채널 캡처

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이미지 확대 팥 관련 이미지. 아이클릭아트

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가수 화사, 백예린이 몸매 관리와 부기 완화를 위한 비결로 팥차를 언급해 눈길을 끌고 있다.최근 백예린은 패션 매거진 ‘더블유 코리아(W Korea)’의 공식 유튜브 채널 영상에 출연해 평소 가방에 넣어 다니는 소지품을 공개했다.영상에서 백예린은 가방 안에서 팥차가 든 용기를 꺼내 보이며 평소 팥차를 즐겨 마신다고 밝혔다.백예린은 “부기를 빼는 데 효과가 좋아 팥차를 매우 좋아한다”며 “최근 체중 감량을 진행 중인데, 맹물을 마시는 것보다 팥차를 이용해 수분을 보충하고 있다”고 설명했다.지난 1월 가수 화사 또한 ‘W Korea’에 출연해 평소 즐겨 마시는 차로 호박 팥차를 소개해 눈길을 끌었다.호박팥차 티백을 꺼낸 화사는 “광고 절대 아니다”라며 “꼭 뜨거운 물 아니더라도 찬물에 우리면 좋다”고 말했다. 이어 “꼭 부기 빼려고 마시는 건 아니고, 맛있어서 먹는다”고 덧붙였다.팥의 주성분은 탄수화물 68%, 단백질 20% 내외다. 항당뇨와 항산화 활성이 뛰어나 성인병 예방 등에 효능이 있다. 탄수화물 중 34%를 차지하는 전분은 삶아도 끈적이지 않아 가공하기 좋고, 식후 포만감이 커서 다이어트 식품으로도 적합하다.팥에 풍부한 사포닌 성분은 이뇨 작용에 도움을 주고 신장 기능을 지원하여 체내에 불필요하게 고인 수분을 제거하고 부기를 가라앉히는 데 효과적이다. 다만 신장 질환이 있거나 칼륨 섭취를 제한해야 하는 사람은 과도한 섭취를 주의해야 한다.특히 팥은 곡류 중 비타민 B1을 가장 많이 함유해, 백미밥을 주로 먹는 사람들이 비타민 B1을 보충하는 데 도움이 된다. 팥은 우유보다 단백질이 6배, 철분이 117배, 니아신(비타민 B3)은 23배가 많으며 심장, 간, 혈관 등에 지방 축적을 막아주는 기능도 있다.백예린처럼 당분이 첨가되지 않은 곡물차나 물 대용 차를 활용하는 것도 좋은 선택이다. 평소 마시기 좋은 차로는 고소한 맛으로 대중적인 현미차나 결명자차, 향긋한 풍미로 심신 안정에 도움을 주는 캐모마일과 페퍼민트 같은 허브차가 적합하다.반면 보이차나 마테차의 경우 일정량의 카페인이 함유돼 있어 임산부는 수면 장애를 겪을 수 있으므로 주의해야 한다.하승연 기자