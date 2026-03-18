“충주맨 봤어요” 김선태 ‘첫 광고’ 정해졌다…우리은행서 ‘낮은 자세’ 보여줄까

이미지 확대 유튜브 채널 ‘충주맨’ 화면

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충주시청 공식 유튜브 채널을 통해 ‘충주맨’으로 이름을 알리다 공직에서 물러나 개인 유튜버로 전향한 김선태씨가 우리은행과 손잡았다.17일 금융권에 따르면 김씨는 최근 서울시 중구 회현동 우리은행은 본점에서 홍보 촬영을 진행했다. 우리은행 직원들 사이에서는 본점 지하 카페 등에서 김씨를 봤다는 목격담이 전해졌다.앞서 김씨는 지난달 13일 사직서 제출하고 이달 3일 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 개설하면서 “홍보 전문 채널을 만들어볼 생각”이라고 밝힌 바 있다.이후 사흘 만에 구독자 수가 100만명을 돌파했고, 김씨는 특유의 ‘낮은 자세’로 감사 인사를 전했다.아울러 여러 기업과 기관이 김씨에게 러브콜을 보냈다.금융권에서는 우리금융그룹을 비롯해 신한은행, IBK기업은행, 교보생명, 신한EZ손해보험, 농협손해보험, 비씨카드, 카카오페이손해보험, 키움증권, 우리자산운용, 하나자산운용, iM금융그룹 등이 직접 김씨의 유튜브 채널에 댓글을 달며 호응을 보냈다.김씨 본인도 17일 ‘우리 동네 홍보’라는 제목의 첫 번째 비영리 홍보 영상에서 “홍보 요청 이메일이 쏟아져 다 읽지 못한 상태”라는 취지로 말했다.김씨는 “두 시간 동안 50개의 이메일을 읽고 답장을 보낸 뒤 ‘새로고침‘하면 80개의 이메일이 새로 들어와 있다”고 설명했다.한편 우리은행 관계자는 김씨와의 홍보 협업설에 대해 “김 전 주무관이 홍보 영상을 촬영한 것은 맞다”면서도 “해당 영상이 나가는 일정은 확인하기 어렵다”고 전했다.권윤희 기자