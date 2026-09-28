멜라니아, 시진핑 악수 거절…트럼프, 마지막에 이들과 악수[영상]

시진핑 사흘간 방미 결산

‘북한 비핵화’는 빠져

이미지 확대 시진핑(왼쪽 두번째) 중국 국가주석과 펑리위안(왼쪽) 여사 부부가 도널드 트럼프(오른쪽 두번째) 미국 대통령, 멜라니아(오른쪽) 여사 부부와 마지막 인사를 하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 25일 미국 워싱턴DC 국립문서기록관리청 앞에서 펑리위안(왼쪽) 여사와 악수하고 있다. 워싱턴DC AFP 연합뉴스

이미지 확대 펑리위안(왼쪽) 여사가 25일 미국 워싱턴DC 국립문서기록관리청 앞에서 멜라니아 여사와 악수하고 있다. 워싱턴DC AFP 연합뉴스

세줄 요약 미중, 300억 달러 규모 관세 상호 인하 합의

시진핑 11년 만의 방미, 국빈 일정 마무리

멜라니아 악수 거절 장면, 현지 언론 주목

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시진핑 중국 국가주석의 11년 만의 미국 국빈 방문이 갖가지 화제 속에 마무리됐다.중국 상무부는 28일 미중 정상이 합의한 300억 달러(약 40조 7000억원)의 관세 상호인하를 발표하며 구체적인 방미 성과를 결산했다.미국은 완구, 가전제품, 유아용품, 주방·욕실용품, 명절 선물용 제품 등의 분야에서 중국산 수입품에 대한 관세를 300억 달러 규모로 내리기로 했다.중국도 농산물과 개인 관리용품, 의료기기, 석탄 등의 미국산 수입품에 대해 관세 인하를 적용하게 된다.한편 시 주석과 펑리위안 여사가 3일간의 국빈 방문을 마무리하며 미국 워싱턴DC 국립문서기록관리청 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령 부부와 마지막 작별 인사를 나눈 장면이 다시금 화제를 모았다.시 주석 부부는 미중 정상회담 마지막 일정이었던 25일 국립문서기록관리청 방문에서 중앙홀에 전시된 미국 독립선언서와 헌법, 권리장전을 차례로 관람했다.약 10분 간의 기록관 관람을 마친 두 정상 부부는 건물 앞에서 악수를 나누며 작별했다.언론의 관심을 끈 장면은 트럼프 대통령이 시 주석과 마지막 악수를 한 뒤 시 주석이 멜라니아 여사에게 악수를 청했다가 거절당한 장면이었다.시 주석이 악수를 청하려는 몸짓을 하자 멜라니아 여사는 손을 들어보이며 거절 의사를 밝혔고, 이에 시 주석은 고개를 살짝 끄덕여 보았다. 멜라니아 여사는 펑 여사와 악수했다.트럼프 대통령은 펑 여사와 작별의 악수를 했으며 중국 측의 남성 통역 및 자국의 여성 통역과도 수고했다는 뜻으로 악수했다.시 주석은 트럼프 대통령이 통역들과 일일이 악수하는 장면을 보고서도 무심히 지나치며 국빈 방문을 수행하느라 수고한 직원들에게 따로 인사하지는 않았다.반중 매체는 이 장면을 두고 “언론의 카메라에 포착된 것은 공식 의전의 중심에서 한발 비켜서 있던 사람들을 대하는 두 정상의 태도와 교양, 품격이었다”면서 “그들은 시진핑에게는 가신이었지만 트럼프에게는 전문적인 협력을 제공하는 조력자였다”고 평가했다.한편 중국 외교부는 지난 5월 중국 베이징과 이번 미국 워싱턴DC에서 이뤄진 두 차례의 미중 정상회담에서 한반도 문제에 대해 논의했다고 밝혔으나, 구체적인 내용은 공개하지 않으면서 기존 입장을 유지한다고만 했다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 28일 정례브리핑에서 “이번 방문 기간 중미 양국 정상은 공동 관심사인 중대한 국제 및 지역 문제에 대해 심도 있게 의견을 교환했다”며 “중국의 한반도 문제에 대한 입장과 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다”고 밝혔다.미국 백악관은 이번 회담 직후 웹사이트에 게시한 팩트시트(설명자료)에서 양국 정상이 “북한과 러시아, 이란을 포함한 국제 현안에 대해서도 논의했다”고 밝혔다.이란에 대해선 핵무기를 허용해서는 안 된다고 두 정상이 동의한 사실을 언급했지만, 북한의 비핵화에 대해선 구체적으로 명시하지 않았다.앞서 백악관은 지난 5월 회담에 대해서는 “두 정상이 북한 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다”고 명시적으로 ‘비핵화’를 밝힌 바 있다.윤창수 전문기자