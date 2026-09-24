국제 [포토] ‘환한 미소’ 시진핑…트럼프 부부 직접 영접 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/09/24/20260924800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-24 10:18 입력 2026-09-24 09:46 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 트럼프 대통령 영접 받는 시진핑 주석시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 23일(현지 시간) 미 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 마중 나온 도널드 트럼프 미국 대통령, 멜라니아 여사와 악수하고 있다. 2026.09.24. AP 뉴시스 이미지 확대 트럼프 대통령과 인사 나누는 시진핑 주석] 시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 23일(현지 시간) 미 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 마중 나온 도널드 트럼프 미국 대통령, 멜라니아 여사와 인사를 나누고 있다. 2026.09.24. AP 뉴시스 이미지 확대 트럼프 대통령 부부, 美앤드루스기지서 시진핑 주석 부부 영접도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착한 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이하고 있다. 2026.09.23. AP 뉴시스 이미지 확대 시진핑, 11년 만의 국빈 방미 시작…트럼프 공항 영접도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 23일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 열린 환영 행사에 참석하고 있다. 2026.09.23. AP 뉴시스 이미지 확대 트럼프, 공항까지 직접 나왔다…시진핑, 11년 만의 방미도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 시진핑 중국 국가주석, 부인 펑리위안 여사와 함께 걷고 있다. 2026.09.23. AP 뉴시스 이미지 확대 트럼프 대통령 부부, 美앤드루스기지서 시진핑 주석 부부 영접도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 23일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착한 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이하고 있다. 2026.09.23. AP 뉴시스 이미지 확대 시진핑 부부 영접 앞두고 대열 갖추는 미군 장병들23일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 도널드 트럼프 미국 대통령 부부가 시진핑 중국 국가주석 부부를 맞이하기에 앞서 미군 장병들이 대열을 갖추고 있다. 2026.09.23. AP 뉴시스 시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 23일(현지 시간) 미 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 마중 나온 도널드 트럼프 미국 대통령, 멜라니아 여사와 악수하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시진핑 주석과 트럼프 대통령이 만난 장소는? 메릴랜드주 워싱턴DC