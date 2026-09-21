트럼프, 유엔총회 앞두고 “이란 명운 결정 임박”

공격·경제 고립·합의 셋 중 하나

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. EPA 연합뉴스

세줄 요약 트럼프, 이란에 군사공격·협상 병행 경고

유엔총회 계기 페제시키안 회동 가능성 거론

미국 경계 강화 속 이란 즉각 보복 예고

2026-09-22 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔총회 개막을 앞두고 이란을 향해 대규모 군사 공격 가능성과 대화 여지를 동시에 내비치는 강온 양면 전략을 구사하고 나섰다.트럼프 대통령은 20일(현지시간) 트레이 잉스트 폭스뉴스 기자와의 전화 통화에서 “내 질문은 내가 언제 그 나라(이란) 전체를 날려버릴 것인가라는 점”이라며 “그들이 제대로 행동하는 것이 좋을 것”이라고 경고했다.잉스트 기자는 통화 내용을 전하며 트럼프 대통령이 현재 이란 대응을 두고 ‘결정 단계(deciding mode)’에 있으며, 머지않은 미래에 아주 큰 일이 일어날 것이라고 말했다고 전했다. 잉스트 기자에 따르면 트럼프 대통령이 제시한 선택지는 이란을 완전히 쓸어버리는 대규모 군사 공격, 경제적으로 고사시키는 방안, 합의 도출 등 세 가지였다.반면 트럼프 대통령은 이번 유엔총회에서 마수드 페제시키안 이란 대통령과 만나는 문제에 대해서는 “아마 열려있을 것 같다”고 답해 여지를 남겼다. 페제시키안 대통령은 이번 주 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 23일 연설할 예정이며, 트럼프 대통령도 하루 앞선 22일 연설자로 나설 예정이다. 실질적인 전쟁 상태에 있는 양국 정상이 같은 시기 뉴욕에 머물게 되면서 접촉 여부에 관심이 쏠린다.이런 행보는 다가오는 중간선거를 의식해 확전 가능성에 대한 유권자의 불안감을 관리하는 동시에, 공습 재개﻿로 압박 수위를 높이면서도 대면 협상 가능성을 열어두고 막판 합의를 유도하려는 트럼프 대통령﻿의 ‘벼랑 끝 전술’로 풀이된다.현지의 군사적 긴장감은 고조되고 있다. 미 국무부는 앞서 19일 이스라엘, 사우디아라비아, 이라크 등 중동 주요국 주재 대사관을 통해 미국민에게 경계 강화 경보를 발령하고 중동 지역 여행에 대한 주의를 권고했다.이란도 미국의 공습 재개가 임박했다고 판단, 즉각 보복을 예고했다. 이란군 총지휘부 카탐 알안비야 중앙군사본부는 성명을 통해 “미국이 역내 국가들의 승인을 받아 다시 행동에 나선다면 역내 미군 주둔지와 자산 전체가 제한 없이 고통스러운 공격 대상이 될 것”이라고 경고했다.최재헌 기자