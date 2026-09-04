터널서 목소리 들렸다…네팔 대홍수 9일만에 첫 구조

세줄 요약 대홍수 9일 만에 터널서 생존 직원 2명 구조

구조대, 내부 목소리 확인 뒤 10여 명 투입

당국, 추가 생존자 가능성에 수색 확대

이미지 확대 Nepal Flash Floods 네팔 대홍수 생존자 구출 현장의 모습. AP 연합뉴스

이미지 확대 Nepal Flash Floods 네팔 대홍수 구출 현장. AP 연합뉴스

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네팔 대홍수 발생 9일 만인 4일(현지시간) 구조대가 수력발전소 터널에서 생존 직원 2명을 구조했다고 외신들이 보도했다. 극적인 구조에 따라 생존자를 추가로 찾을 수 있을 것으로 네팔 당국은 기대하고 있다.외신에 따르면 네팔 구조 당국은 이날 중북부 바그마티주 트리슐리 3A 수력발전소 터널에서 수색 작업 도중 생존한 채 내부에 갇혀있던 네팔인 직원 2명을 구조했다. 처음으로 구조된 네팔인은 네팔전력청에서 감독관으로 근무하는 산제이 사, 두번째로 구조된 네팔인은 기계 감독관 카비르 마하르잔으로 각각 확인됐다.당시 구조대는 수색 터널 안에서 사람의 목소리를 듣고 생존자를 확인한 것으로 전해졌다. 구조대는 “당황하지 말라. 구조하러 왔다”고 알렸고, 터널 안에서는 “알겠다”는 답이 돌아왔다. 이어 구조대원 10여명이 투입돼 터널 깊숙이 갇혀있던 생존자들을 구조했다. 이들이 구조된 곳은 한국인 9명이 실종된 발전소 지역과 같은 트리슐리강 수계에 위치해 있다.이어 네팔 정부는 극적인 구조 소식을 공식적으로 알렸다. 비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 “트리슐리 3A 터널에서 한 명이 방금 안전하게 구조됐다”고 밝혔고, 이어 수단 구룽 내무부 장관은 성명에서 “또 다른 한 명도 구조됐다는 소식을 방금 받았다”고 발표했다.현지 TV에는 구조 대원들이 진흙투성이로 구조된 생존자들을 병원으로 이송하는 장면이 포착됐다. 한 관계자는 로이터통신에 구조된 이 가운데 1명은 손과 다리를 움직이지 못하는 상태이고, 다른 1명은 심각한 부상을 입지 않았다고 설명했다. 이들은 카트만두의 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.당국의 구조 작업은 터널 내부 폭파 등 고난도의 작업을 병행하며 진행중인 것으로 알려졌다. CNN은 생존자가 확인된 트리슐리 3A 발전소가 형체를 알아볼 수 없을 정도로 파괴된 상태라고 전했다. 구조대원들은 붕괴 가능성이 가장 낮은 터널의 위치를 파악해 이 곳을 중심으로 잔해를 파헤치며 구조 작업을 벌여왔다. 특히 터널 내부에서 자동차 크기의 바위를 폭파해 해체하는 등 위험한 작업도 이뤄졌다.극적인 구조 소식에 현지인들은 기쁨을 감추지 못했다. 처음으로 구조된 사의 동료인 수레시 차우다리는 BBC에서 “정말, 정말 기쁘다. 이 소식을 얼마나 기다렸는지 모른다”며 “이번 소식으로 다른 사람들도 살아남아 구조될 수 있을 거라는 희망이 생겼다”고 말했다.한편 네팔 구조당국은 수백명이 실종된 수력발전소 가운데 4곳에 다수 생존자가 있을 가능성을 염두에 두고 수색에 집중하고 있다. 특히 2곳의 터널에 약 90명이 생존한 채 갇혀 있을 것으로 당국은 판단하고 있다. 이번 대홍수로 이날까지 네팔과 중국에서 모두 합쳐 1273명이 숨지고 4757명이 실종됐다.조희선 기자