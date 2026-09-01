“시신 보기 전까진…” 네팔 실종자 가족, 마지막 통화 위치에 희망

수력발전소 현장 한국인 9명 포함 실종 900명

통신사에 마지막 휴대전화 위치추적 요청 급증

이미지 확대 네팔군이 31일 어퍼 트리슐리-1 수력 발전소 현장에서 파란색 공기 주입식 부력 장치 에어백을 이용해 구조작업을 벌이고 있다. 트리슐리 AP 연합뉴스

이미지 확대 네팔 구조대가 31일 진흙탕물이 휩쓸고 지나간 수력발전소 터널 안을 수색하고 있다. 라수와 로이터 연합뉴스

세줄 요약 네팔 대홍수로 수력발전소 실종자 약 900명 발생

가족들, 마지막 통화 위치와 신호 추적 요청

통신사·경찰·재난당국, 수색 범위 좁히는 중

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네팔 대홍수로 수력발전소에서 가장 많은 실종자가 발생한 가운데 애타는 가족들의 휴대전화 위치추적과 수색 요청이 급증하고 있다.네팔의 독립 전력 생산자협회(IPPAN)에 따르면 11개 수력발전소 현장에서 약 900명이 실종됐으나 구조 당국은 홍수 당시 이들 엔지니어와 근로자 중 몇 명이 외부에서 급류에 휩쓸렸고, 얼마나 많은 숫자가 지하에 진흙과 함께 갇혀있는지 확신하지 못하는 상태다.현지 언론 카트만두 포스트는 1일 지난달 26일 홍수 발생 직전인 오전 8시 30분 남편과 영상통화를 한 미투 카드카의 절절한 심정을 전했다. 카드카는 “시신을 보기 전까지는 희망이 있다”면서 휴대전화 신호를 추적해 달라고 호소했다.한국 두산에너빌리티와 남동발전이 참여한 어퍼 트리슐리-1 수력 발전 프로젝트에서 일하다가 실종된 네팔 현지인의 가족은 ‘람체-C, 2026년 8월 26일 9시 10분’으로 회신된 그의 마지막 위치를 추적해달라고 요청했다.람체는 한국의 정부합동 신속대응팀이 육로로 파견된 곳으로 ‘C’는 실종자가 라수와 지역 람체 기지국의 C구역 방향에 있었다는 의미다.해당 정보로 정확한 위치는 알 수 없지만 실종 당시 강 근처에 있었는지 아니며 고지대로 대피 중이었는지 파악할 수 있는 단서가 된다.또 다른 실종자의 가족은 ‘네우파네 차우르 8월 26일 9시 26분’이란 마지막 위치 추적 회신을 받았다.이는 홍수 발생 이후 휴대전화가 15분 이상 켜져 있었다는 뜻이며 실종자는 터널 안에 있을 것으로 현지 통신 전문가는 관측했다.이동통신 기지국은 보통 360도 가운데 120도씩 A, B, C 세 구역으로 통화구역을 나누기 때문에 마지막 위치를 통해 실종자의 대략적 방향을 식별할 수 있다고 화웨이 네팔 측은 밝혔다.실종자의 휴대전화 위치추적은 수색 범위를 좁히는 데 도움이 되므로 네팔 텔레콤, 엔셀, 화웨이 등 통신회사와 경찰, 국가재난청 등에 정보 요청이 늘고 있다.네팔 통신사 엔셀은 홍수 피해지역에 약 30만건의 개인 통신정보를 무료로 지원했다고 설명했다. 실종자 위치추적은 개인정보 보호법에 따라 경찰 또는 구조당국을 거쳐 가족에게 제공된다.윤창수 전문기자