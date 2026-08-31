그랜드캐니언 홍수에 선인장 붙잡고 대피…1명 사망

시간당 25㎜ 폭우에 15명 실종, 62명 대피

이미지 확대 미국 그랜드캐니언 국립공원 관리청이 29일 발생한 홍수로 돌로 된 보행교가 무너진 잔해를 공개했다. 엑스 캡처

세줄 요약 시간당 25㎜ 폭우, 그랜드캐니언 홍수 발생

1명 사망, 15명 실종, 최소 62명 대피

강풍·폭우로 수색 난항, 시설 운영 중단

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한 시간에 약 25㎜의 폭우가 쏟아진 미국의 대표적 국립공원 그랜드캐니언에서 홍수가 발생해 1명이 사망하고, 15명이 실종됐다.미 CNN방송은 31일(현지시간) 그랜드캐니언을 흐르는 콜로라도강이 29일 오후부터 불어나 46세의 남성이 전날 사망한 채로 발견됐으며 최소 62명이 대피했다고 전했다.공원 당국은 헬리콥터를 이용해 실종자 수색작업을 벌이고 있지만, 계속되는 강풍과 폭우로 어려움을 겪었다.공원 방문객 데이빗 그레고리(59)는 “15분 전에 건넌 다리가 흙탕물에 휩쓸려가는 것을 봤다”면서 몸서리쳤다.헬리콥터가 구조한 또 다른 방문객 파스 데사이는 “갑자기 개울물이 범람하고, 산사태가 일어났다”며 “1.2m 높이의 흙탕물 파도가 덮치는 바람에 선인장 숲으로 기어 올라가야만 했다”고 털어놓았다.이번 홍수로 연간 600만명 가까이 찾는 그랜드캐니언에 심각한 물 부족 사태가 발생해 숙박이 중단되고 물과 불을 사용하는 캠핑도 금지됐다.식수 및 화재진압에 사용되는 공원 내 수도관이 홍수로 파괴돼 오는 5일부터 3일간의 노동절 연휴에 관광객들이 큰 불편을 겪을 전망이다.이번 홍수에 한국인 피해는 아직 알려지지 않은 가운데 지난 6월에는 41도의 고온 속에 하이킹하던 18세 남성이 사망했다.지난해 그랜드캐니언을 방문했다가 사망한 사람은 총 11명이다.윤창수 전문기자