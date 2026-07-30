美 이란 때리다 패트리엇·사드 미사일 재고 절반 이하로 ‘뚝’

사령관 ‘공습 강행’vs합참 ‘재고 고갈’

트럼프 앞에 놓인 대이란 전략 갈림길

이미지 확대 2017년 폴란드 키엘체에서 열린 국제 군사 박람회에 록히드 마틴의 패트리어트 고급 능력(PAC-3) 미사일 세그먼트 강화형(MSE) 모형이 전시돼 있다. 키엘체 로이터 연합뉴스

이미지 확대 미국의 미사일 재고량 (단위: 개)

<출처: 전략국제문제연구소(CSIS)>

이미지 확대 2026년 3월 주한미군 평택 기지에 배치된 미국 패트리엇 미사일 방어 시스템. 평택 로이터 연합뉴스

세줄 요약 이란 공습으로 패트리엇·사드 재고 급감

방공망 공백 우려와 중국 대비 차질 지적

미 육군, 록히드마틴과 추가 생산 계약

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지난 2월말 이란 전쟁 발발 이후 미국이 패트리엇과 사드 미사일의 재고를 절반 이상 소진한 것으로 나타났다.29일(현지시간) 미군 중부사령부는 지난 2주간 이어오던 공습을 6일 동안 중단했다가 이날 이란 혁명수비대의 요르단 미군 기지 공습에 보복 공격을 재개했다.미국의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 미군이 보유한 패트리엇 요격미사일 재고는 760~830대, 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 요격미사일은 250여대일 것이란 추정치를 내놓았다.CSIS는 지난 27일 “2월 28일 시작한 미국의 대이란 ‘장대한 분노(에픽 퓨리)’ 작전 1단계에서 다수의 미사일을 발사해 미국과 동맹 파트너들이 더 큰 위험을 감수해야만 할 정도로 비축량이 줄었다”고 진단했다.이어 “이란이 쏘는 탄도미사일을 방어하기에 패트리엇과 사드를 대체할 만한 대안이 없다”면서 “미사일 재고가 줄어들면 미국이 태평양에서 중국과의 전쟁을 대비하는 데 문제가 생길 수 있다”고 지적했다.미 육군은 방위산업체 록히드마틴과 최대 586억달러(약 84조원) 규모의 패트리엇 미사일 추가 생산 계약을 체결했다고 로이터통신이 이날 전했다.이란 전쟁과 우크라이나 전쟁으로 방공 미사일 재고가 부족해졌다는 우려에 대처하려는 조치다.패트리엇 방공체계에서 운용되는 PAC-3 MSE 직접충돌식 요격미사일 한 발의 가격은 약 400만달러(57억 5000만원)로 알려졌다.록히드마틴은 최신형 패트리엇 요격 미사일 생산 능력을 2030년 말까지 3배로 확대한다는 계획으로 아칸소주 캠던 공장의 직원도 1200명에서 1850명으로 늘리기로 했다.연간 생산량을 현재 600발 수준에서 2030년까지 2000발로 높인다는 계획이다.미사일 비축량 감소는 도널드 트럼프 대통령의 대이란 전략 목표에서 혼란을 낳고 있다.미국 월스트리트저널(WSJ)은 중부사령부의 브래드 쿠퍼 사령관이 10~14일간 이란을 집중적으로 공습해서 이란의 미사일 공격을 무력화하는 방안을 제안했다고 보도했다.반면 지난 6월 미국과 이란 간의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 2주간 공습이 진행됐다는 점에서 또 다른 공습은 이란 전쟁이 깊은 수렁으로 빠질 수 있다는 우려를 낳는다.보다 신중한 성향으로 알려진 댄 케인 합참의장은 지난 24일 트럼프 대통령에게 미사일 재고 부족에 대한 보고를 했으며 이는 6일간의 공습 중단으로 이어졌다.쿠퍼 사령관은 충분한 시간이 주어진다면 군사력으로 이란에 결정적인 타격을 줄 수 있다고 주장하지만, 지상군을 투입하지 않은 채 공습만으로 전쟁에서 승리할 수 없다는 것이 군사전문가들의 견해다.윤창수 전문기자