日구마모토 규모 7.1 강진…노토반도 지진 이후 첫 ‘진도 7’

세줄 요약 구마모토현 규모 7.1 강진, 진도 7 관측

쓰나미 주의보와 장주기 지진동 최고 단계

TSMC 대피·철도 중단·정전 등 피해 확산

이미지 확대 28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 규모 7.1 강진이 발생한 가운데 오사카의 한 건물 안 TV에 지진 소식을 전하는 뉴스가 나오고 있다.

오사카 교도 연합뉴스

이미지 확대 28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진으로 구마모토의 한 건물 안 선반이 넘어져 있다.

구마모토 교도 연합뉴스

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2016년 대지진으로 큰 피해를 입었던 일본 규슈 구마모토현에서 28일 규모 7.1의 강진이 발생해 최대 진도 7이 관측됐다. 일본에서 최고 등급인 진도 7이 관측된 것은 2024년 1월 노토반도 지진 이후 2년 6개월여 만이다. 진도 7은 사람이 서 있기 어려울 정도의 극심한 흔들림으로 건물 붕괴 가능성도 있는 최고 수준의 흔들림이다.일본 기상청에 따르면 이날 오후 4시 27분쯤 구마모토현 구마모토 지방을 진원으로 하는 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 약 10㎞다. 기상청은 구마모토현 아리아케해 등 해안에서 예상 높이 1ｍ 쓰나미가 발생할 수 있다며 주의보를 발표했다.이번 지진에서는 건물 고층을 길게 흔드는 장주기 지진동도 관측됐다. 구마모토 야쓰시로시와 우키시에서는 가장 위험한 수준인 ‘계급 4’가 기록됐다. 계급 4는 사람이 서 있기 어렵고 기어서 이동해야 할 정도의 강한 흔들림을 의미한다.구마모토현에서는 이후에도 여진이 이어졌다. 오후 4시 29분쯤 우키시에서, 오후 5시 8분쯤에는 야쓰시로시 등에서 각각 최대 진도 5약의 지진이 관측됐다.지진 발생 이후인 오후 5시 구마모토현을 중심으로 약 4만 5950가구가 정전됐다. 철도 운행도 중단됐다. 구마모토 공항은 활주로 안전 점검을 위해 일시 폐쇄됐으며, 일부 항공편의 운항에도 차질이 빚어졌다. 구마모토성 일부 석축이 붕괴되는 등 피해도 잇따랐다.세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC는 이번 지진으로 구마모토 공장 직원들을 긴급 대피시켰다고 밝혔다. 공장을 운영하는 자회사 JASM는 니혼게이자이신문에 “직원들의 안전을 최우선으로 회사의 긴급 대응 절차에 따라 대응하고 있다”고 설명했다. 공장이 있는 기쿠요마치에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 다만 규슈전력은 사가현 겐카이원전과 가고시마현 센다이원전에서 이상은 확인되지 않았다고 밝혔다.이번 지진의 여파로 부산 등 남부 지역을 중심으로 국내에서도 흔들림 신고가 760여 건 접수됐다.도쿄 명희진 특파원