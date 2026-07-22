“트럼프 원하는 대로 빗장 풀었지만” 미국차, 日 겨우 월평균 60대

세줄 요약 미국차 인증 완화에도 일본 판매 부진 지속

쉐보레·캐딜락 2~6월 297대, 월평균 60대

차체·가격·연비 등 구조적 한계 지적

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 행정부의 통상 압박에 일본 정부가 미국산 자동차의 안전 인증 절차를 대폭 완화했지만 판매는 좀처럼 살아나지 않고 있다. 미국 측 요구를 수용했음에도 성과가 나지 않으면서 일본 정부 안팎에서는 미국이 이를 빌미로 추가 시장 개방을 압박할 수 있다는 우려도 나온다.22일 서울신문이 일본자동차수입조합(JAIA) 자료를 집계한 결과 특례 제도의 직접적인 적용을 받는 미국 본토 생산 차량(쉐보레와 캐딜락)의 2~6월 판매량은 모두 297대에 그쳤다. 월평균 약 60대 수준에 불과한 수치다.일본 정부는 지난 2월 미국산 자동차에 한해 기존 개별 인증 절차 대신 미국 연방자동차안전기준(FMVSS) 등을 충족하면 서류 심사만으로 수입을 허용하는 특례 제도를 신설했다. 트럼프 행정부가 일본의 자동차 안전 인증 제도를 대표적인 비관세 장벽으로 지목한 데 따른 조치였다.그러나 제도 시행 첫 달인 지난 2월 전체 미국산 승용차 판매량은 948대로 지난해 같은 달보다 34% 감소했다. 이후에도 뚜렷한 회복세를 보이지 못해 2~6월 월평균 수입량은 948대 수준에 머물렀다.게다기 일본 시장에서 인지도가 높은 미국 브랜드 차량 상당수는 미국 외 지역에서 생산돼 이번 특례 대상조차 되지 못했다. 예컨데 가장 많이 팔리는 테슬라의 일본 판매 물량 대부분은 중국 상하이 공장에서, 지프의 주력 전기차인 ‘어벤저’는 폴란드 티히 공장에서 생산된다.일본 자동차 업계 관계자는 “인증 절차를 간소화한다고 해서 소비자가 갑자기 미국차를 선택하는 것은 아니다”라며 “차량 크기와 가격, 연비, 브랜드 선호도 등 구조적인 문제가 더 큰 원인으로 보인다”고 말했다.실제로 미국차는 일본의 좁은 도로 환경에 비해 차체가 크고 좌핸들 모델 비중이 높아 실용성이 떨어진다는 지적을 받아왔다. 연비와 유지비에 민감한 일본 소비자들의 성향과도 거리가 멀다는 평가다.일본 정부 안팎에서는 미국차 수입 부진이 향후 대미 통상 협상에서 새로운 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다. 경제산업성 출신 한 관계자는 “미국차 수입이 계속 저조하면 트럼프 행정부가 일본에 추가적인 시장 개방 조치를 요구할 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.도쿄 명희진 특파원