“입대할래요” 청년들 ‘우르르’ 줄 서더니…“정원 제한” 어디길래

세줄 요약 러시아발 안보 불안 속 자원입대 급증

올해 입대 신청 8100건 넘어 기록 경신

정원 제한으로 전원 입대는 불가 방침

이미지 확대 북대서양조약기구(NATO·나토) 독일 연방군 주력전차 레오파드 2A6의 전진배치대대가 리투아니아 수도 빌뉴스에서 북쪽으로 약 60㎞ 떨어진 훈련장에서 준비 중이다. 2023.5.30 AP 연합뉴스

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러시아 접경 국가인 발트해 연안국 리투아니아에서 군대에 가겠다고 신청하는 청년들이 크게 늘고 있는 것으로 나타났다. 오히려 군 당국이 “군 복무 때문에 학업을 미루지는 말라”고 당부할 정도다.14일(현지시간) 현지 매체 LRT방송에 따르면 올해 들어 현재까지 리투아니아군이 접수한 입대 신청 건수는 8100건을 넘어섰다.연간 징집 대상자 명단이 나오기 전 자발적으로 입대를 신청한 청년은 약 4400명에 달했으며, 명단이 공개된 이후 징집을 기다리지 않고 우선 입대를 지원한 청년은 3700명이라고 리투아니아군 당국은 설명했다.리투아니아는 러시아가 우크라이나 크림반도를 합병해 유럽에 안보 불안이 커지기 시작한 2015년 징병제를 도입했다. 해마다 18~22세 남성 가운데 약 5000명을 선발해 3~9개월간 군대에 보낸다.2022년 우크라이나 전쟁 발발 이전 자원입대자는 1년에 2000명 안팎이었다.군 당국은 “기록적인 자원입대자 수는 젊은이들 사이에서 국가 안보의 중요성과 리투아니아의 보편적 방위 체계에서 자신들의 역할에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여준다”고 설명했다.다만 군은 “복무 가능한 정원이 제한돼 있어 신청자 모두가 입대할 수 있는 것은 아니다”라며 최근 고등학교를 졸업한 이들과 대학 진학 예정자들에게 군 복무 가능성 때문에 학업을 미루지 말라고 당부했다.리투아니아는 러시아 역외영토 칼리닌그라드와 러시아 맹방 벨라루스 사이에 끼어 있다. 인구 약 280만명, 국토 면적은 남한의 3분의 2 정도 되는 소국이다.리투아니아는 국방력을 보강하기 위해 독일 연방군 제45기갑여단을 자국 영토에 상주시키고 있다. 이 부대 상주 병력은 내년에 5000명까지 늘어난다.유럽 안보 환경이 급변하면서 리투아니아는 자국에 핵무기를 배치할 수 있도록 법 개정에 들어갔다. 리투아니아 국회의원 50명은 지난 3일 ‘리투아니아 영토에 대량살상무기와 외국 군사기지를 둘 수 없다’는 내용의 헌법 137조 폐지안을 발의했다.기타나스 나우세다 리투아니아 대통령은 “우리 헌법은 지정학적 상황이 완전히 달랐던 시기 제정됐다”며 핵무기 금지 조항이 “시대에 뒤떨어졌다”고 밝혔다.윤예림 기자