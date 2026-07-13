‘남중국해 영유권 무효’ 판결 10주년에 중국 “불법, 쓰레기”

14개국 “남중국해 평화 지지” 공동성명

日 참여, 韓 빠져…中 “불법·무효” 반발

이미지 확대 2025년 4월 필리핀 보안군이 남중국해 암초에서 국기를 펼친 사진을 공개했다. 중국이 ‘오성홍기’ 사진을 공개한 데 따른 맞불 대응이다. 서울신문DB

이미지 확대 중국-필리핀 남중국해 영유권 분쟁. 붉은선이 중국이 주장하는 구단선. 서울신문DB

이미지 확대 2024년 필리핀군대가 남중국해 분쟁 해역인 세컨드 토머스 암초에서 중국 해안경비대로부터 도끼(노란색 원)로 위협받고 있다. 서울신문DB

이를 두고도 중국은 어처구니없다는 반응을 보이며 이들이 남중국해 영토 주권과 해양 권익에 대해 무책임한 발언을 할 자격이 없다고 지적했다.

세줄 요약 미국 등 14개국, 남중국해 판결 10주년 공동성명 발표

중국, 판결 불법·무효·쓰레기 규정하며 강력 반발

일본 외교관 불러 항의, 서방 주도 부당성 주장

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남중국해에서 중국의 광범위한 영유권 주장을 인정하지 않는 판결 10주년을 맞아 미국 등 14개국이 낸 공동 성명에 중국이 “쓰레기”라며 분노했다.중국 관영 글로벌타임스는 13일 “필리핀-중국 남중국해 중재재판소 판결 10주년을 맞아 이른바 공동 성명이 발표됐다”면서 “이 판결은 구속력이 없는 불법적이고 무효한 문서에 불과하며 중국은 이를 수용하거나 인정하지 않는다”고 밝혔다.남중국해는 중국이 필리핀, 베트남, 대만 등과 영유권 분쟁을 벌이고 있는 지역으로 지난 2016년 네덜란드 헤이그의 국제상설중재재판소는 유엔해양법협약에 따라 중국이 주장하는 이른바 ‘구단선’(九段線)은 법적 근거가 없다고 판결했다.구단선이란 중국이 남중국해의 80~90%가 자국의 영해라고 주장하며 지도 위에 U자형으로 그은 9개의 선을 가리킨다.국제재판소 판결에 따르면 남중국해는 국제법상 공해(公海)와 각 연안국의 배타적 경제수역(EEZ)이 혼재된 지역이다.하지만 중국은 여전히 남중국해에 있는 파라셀 제도, 스카버러 암초, 스프래틀리 군도 등 주요 섬과 암초들에 대한 영유권을 주장하고 있다.암초에 인공구조물을 세워 군사기지화를 가속화하고 있으며 필리핀 등과 벌이는 영유권 충돌 양상도 훨씬 거세졌다.특히 글로벌타임스는 10년 전 판결에 대해 “필리핀이 제기한 중재는 유엔해양법협약의 적용 범위에서 벗어난 것”이라며 “재판소의 중재인 5명 가운데 한 명은 필리핀이 임명했고, 나머지 4명은 서방국 출신으로 당시 국제해양법재판소 소장이었던 일본인 판사가 임명했다”며 부당하다고 지적했다.지난 12일 미국, 필리핀, 호주, 캐나다, 에스토니아, 독일, 이탈리아, 일본, 라트비아, 리투아니아, 뉴질랜드, 루마니아, 슬로베니아, 영국은 필리핀-중국 남중국해 중재재판소 판결 10주년을 맞아 공동 성명을 발표했다.성명 내용은 국제법에 근거해 남중국해 평화와 안정을 지지하며 무력과 강압을 반대한다는 것으로 한국은 참여하지 않았다.특히 중국 외교부는 남중국해 판결 10주년 공동성명에 참여한 일본의 고위 외교관을 불러들여 강력히 항의했다.전날 중국 외교부 아시아사 책임자는 주중 일본대사관 수석공사를 긴급히 불러 “일본은 남중국해 문제와 관련해 역사적 죄과를 안고 있으며 왈가왈부할 자격이 없다”고 비난했다.관영 언론은 중국이 10년 전 판결을 따른다면 여러 나라가 자국의 섬과 암초에 대한 해양 권리를 주장할 근거를 잃게 된다는 억지 논리도 내세웠다.이어 “남중국해는 누구의 뒷마당이 아니며, 중국은 마음대로 위협할 대상이 아니다”라며 “몇 척의 군함과 성명으로 중국을 겁주려는 것은 허황한 꿈”이라고 남중국해 항행의 자유를 위협했다.윤창수 전문기자