콘돔 3억 5000만원어치 유럽으로…알고 보니 중국산 ‘가짜’였다

세줄 요약 중국산 위조 콘돔 20만개 이상 유럽 유통 적발

세관 신고는 장난감, 유명 상표 무단 도용

품질검사 미비로 안전성·감염병 우려 제기

이미지 확대 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 열린 기자회견에서 에이즈건강관리재단이 무료로 배포한 콘돔 샘플. 기사와 직접 관련 없음. 2023.2.14 AP 연합뉴스

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중국산 가짜 콘돔 20만개 이상이 유럽에서 유통된 사실이 드러났다.유럽연합(EU) 부패방지국(OLAF)은 7일(현지시간) 발표한 성명에서 루마니아와 세르비아, 스페인 등에서 적발된 위조 콘돔에 대해 조사한 결과 해당 제품들이 중국의 한 공급업체에서 유입된 것으로 확인됐다고 밝혔다.해당 콘돔은 유명 상표와 로고를 무단으로 도용해 유통된 것으로 전해졌다. OLAF는 다만 어떤 상표가 도용됐는지는 공개하지 않았다.시가 20만 유로(약 3억 5000만원)가 넘는 가짜 콘돔들은 모두 중국의 동일 업체에서 공급됐으며, 세관 신고 과정에서 ‘장난감’으로 허위 신고된 것으로 드러났다.페트르 클레멘트 OLAF 국장은 “위조 콘돔은 시험과 품질관리를 거치지 않는 까닭에 안전하지 않으며 성매개감염병 확산을 초래할 수 있다”고 강조했다.적발된 가짜 콘돔은 특히 유통기한, 안정성, 오염 관련 시험 등 의료장치에 대한 EU의 품질 요건을 충족하지 못하는 것으로 드러났다.세계보건기구(WHO) 유럽사무소의 2024년 보고서에 따르면 2014년 이후 유럽 청소년들의 콘돔 사용률은 “우려스러운 수준”으로 감소한 것으로 나타났다.하승연 기자