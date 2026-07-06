캐나다, 60조원 규모 잠수함 사업자 한국 대신 “독일 선택”

캐나다 유력 언론 소식통 인용 보도

나토정상회담 앞두고 결정 이뤄져

이미지 확대 (거제=연합뉴스) 이정훈 기자 = 김민석(왼쪽 네번째) 국무총리와 마크 카니 캐나다 총리, 김동관 한화그룹 부회장이 30일 경남 거제 한화오션 거제조선소 장영실함 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 2025.10.30 uwg806@yna.co.kr

캐나다 정부는 독일의

TKMS)을 신규 잠수함 건조할 사업자로 선정했다고 캐나다 유력 일간지 글로브앤메일이 소식통을 인용해 6일 보도했다.

마크 카니 총리는 이날 핼리팩스에서 12척의 캐나다 잠수함 건조를 위해 치열한 경쟁을 펼쳐온 한국과 독일 업체 가운데 한 곳을 결정해 발표할 예정이다.

12척의 잠수함 건조로 캐나다는

1960년대 이후 처음 신규 잠수함을 사들이게 된다.

캐나다는 현재의 노후한 빅토리아급 잠수함을 대체할 디젤 추진 잠수함 최대 12척을 건조할 계획으로 그동안 TKMS와 한국 한화오션이 적격후보(숏리스트)에 올라 경쟁했다.

세줄 요약 캐나다, 60조원 잠수함 사업자 독일 TKMS 선정

한화오션과 경쟁 끝에 경제적 혜택이 변수로 작용

12척 신규 도입, 1960년대 이후 첫 잠수함 교체

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티센크루프마린시스템(60조원 규모의‘캐나다 잠수함 프로젝트’(CPSP)는 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달할 것으로 추산된다.그동안 캐나다는 도널드 트럼프 미국 대통령이 설정한 북대서양조약기구(나토)의 방위비 목표를 달성하기 위해 2035년까지 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 방위비를 늘리겠다고 약속했다.캐나다 정부는 한화와 TKMS의 제안이 모두 해군의 요구에 부합한다며, 최종 결정은 각 기업이 캐나다에 제공할 수 있는 경제적 혜택에 따라 좌우될 것이라고 밝힌 바 있다.한화와 TKMS뿐만 아니라 한국과 독일 정부 역시 적극 지원하며 대대적인 홍보전을 펼쳤으며, 캐나다 정부는 이러한 경쟁 구도를 활용해 ‘캐나다 우선’(Canada-first) 산업 정책에 부합하는 투자 약속을 끌어내 왔다고 이 매체는 전했다.독일은 나토를 통해 캐나다와의 오랜 관계를 강조해 왔으며, TKMS가 해외 고객을 위해 잠수함을 건조한 기록도 있다고 강조했다.한화는 올해 1월 잠수함 계약을 따낼 경우 캐나다 철강업체 알고마가 철강 빔 공장을 건설할 수 있도록 2억 달러를 투자하겠다고 약속했다. 또한 잠수함 프로젝트 건설에 필요한 철강을 알고마에서 5000만 달러 규모로 구매하겠다고도 하는 등 독일보다 훨씬 열정적이었다고 캐나다 매체는 평가했다.잠수함 사업자 공식 발표는 카니 총리가 이날 오후 5시 10분(한국시간 7일 오전 5시 10분)에 할 예정이다.윤창수 전문기자