“친구 싫고 연인 원해” 96세 엘리트男, 70~80대 맞선 여성 찾는 사연

세줄 요약 69년 해로한 아내와 사별 뒤 새 연인 탐색

NASA 출신 96세 과학자, 70~80대 맞선 진행

친구 아닌 연인 원해, 동거 계획까지 준비

이미지 확대 미국 뉴욕 맨해튼에 사는 솔 로젠블라트(왼쪽)씨와 피아니스트였던 아내 비키와 함께 찍은 사진. 뉴욕포스트 캡처

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사랑에는 나이가 없다는 말을 몸소 증명하고 있는 96세 노신사의 사연이 화제다. 미국 항공우주국(NASA) 출신 과학자인 그는 전문 중매인까지 고용해 자신과 여생을 함께할 ‘마지막 인연’을 찾고 있다.13일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 뉴욕 맨해튼에 사는 솔 로젠블라트(96)씨는 최근 새로운 사랑을 찾기 위한 특별한 도전을 시작했다. 그는 69년간 해로했던 아내와 지난 2023년 사별한 뒤 남은 삶을 함께할 연인을 만나기로 결심했다.그는 NASA의 전설적인 ‘아폴로 우주 프로그램’에 참여했던 엘리트 과학자 출신이다. 14개의 특허를 보유하고 자서전까지 펴낸 그는 지금도 여러 발명품을 연구 중이다. 올가을에는 모교인 뉴욕시립대에서 넬슨 만델라, 힐러리 클린턴 등이 받은 ‘총장 메달’을 수상할 예정이다.그의 이상형은 확고하다. “보기에 편안하고, 과학에 대한 기본적인 이해도가 있는 사람”이다. 그는 단순한 노년의 ‘동무’가 아닌 깊은 정서적 교감을 나눌 ‘연인’을 기다리고 있다. 실제로 새 인연을 만나면 아파트를 새로 구입해 함께 살겠다는 구체적인 미래 계획까지 세워뒀다.중매를 맡은 브리짓 웨일씨는 “처음에는 이 의뢰를 듣고 ‘불가능한 일’이라 생각했다”며 “하지만 로젠블라트씨를 직접 대면한 뒤 그와 함께 나이를 먹어갈 누군가를 꼭 찾아주고 싶다는 간절함이 생겼다”고 전했다.다만 과정은 순탄치 않다. 이미 70~80대 여성들과 몇 차례 데이트를 즐겼지만 만난 상대들은 대부분 로젠블라트씨와 달리 ‘영화나 박물관을 함께 다닐 가벼운 친구’를 원했기 때문이다.로젠블라트씨는 “그들은 친구 이상의 관계를 원치 않았다”며 아쉬움을 나타내기도 했다.자녀들도 그의 도전을 적극적으로 응원하고 있다. 세 자녀에게 뒤늦게 이 사실을 알렸지만, 흔쾌히 지지를 보낸 것이다.로젠블라트씨는 “물론 내가 남겨줄 재산이 적지 않다는 점도 도움이 됐을 것”이라며 특유의 위트를 섞어 웃음을 자아내기도 했다.평소 세발 전동자전거를 즐겨 타며 여전히 젊은 감각을 유지하고 있는 로젠블라트씨는 “자전거는 혼자 타는 거라 상대방이 못 타도 괜찮다”며 너스레를 떨었다.김성은 기자