트럼프 “19일 이란과 평화 서명”…호르무즈 개방 선언에 국제 유가 급락

세줄 요약 트럼프, 19일 이란과 평화 합의 서명 예고

호르무즈 해협 개방·봉쇄 해제 방침 발표

국제 유가·천연가스 가격 즉각 급락

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 19일 이란과의 평화 합의 서명을 기점으로 호르무즈 해협 봉쇄를 전면 해제하고 통행을 정상화하겠다고 밝혔다. 세계 원유 물동량의 약 25%가 지나는 ‘에너지 대동맥’ 호르무즈 해협이 다시 열리면서 그간 전쟁 위기로 요동쳤던 국제 유가와 글로벌 공급망 불안도 안정을 되찾을 전망이다.트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 “오는 금요일(19일) 합의가 서명됨에 따라 기뢰 제거 목적으로 호르무즈 해협을 개방할 것”이라며 “이로써 해당 지역은 물론 전 세계를 향해 석유가 다시 흐르게 될 것”이라고 전했다.그는 이번 합의를 두고 “중동 전역에 평화와 안정을 가져올 것”이라고 평가했다.이어 트럼프 대통령은 “역대 많은 대통령이 이란과 평화를 이루려 시도했지만, 모두 실패했다”며 “이 지역의 지도자들이 마침내 진정한 평화를 이끌어낼 대통령을 찾은 것”이라고 덧붙였다.앞서 트럼프 대통령은 이란과의 협상 타결 사실을 알리며 호르무즈 해협의 통행 재개 허용 및 미 해군의 봉쇄 조치 즉각 해제를 공언한 바 있다.그간 협상 중재를 맡아온 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 또한 엑스(X)를 통해 “양측은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언했다”며 오는 19일 스위스에서 공식 서명식이 열릴 예정이라고 설명했다.이번 합의는 단순한 국지적 충돌 종식을 넘어 글로벌 에너지 공급망의 혈맥을 되살리는 중대한 전환점으로 평가받는다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 ‘공급 리스크’가 해소되면서 원유 공급이 정상화할 것이라는 기대감이 시장을 지배하고 있다.합의 소식이 전해지자 국제 유가는 즉각적인 하락세를 보였다.영국 런던 ICE 선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물은 3.3% 하락한 배럴당 84달러 선에서 거래되었고, 서부텍사스원유(WTI) 역시 4.4% 내린 배럴당 81달러를 기록했다. 앞서 지난 12일 이란과의 양해각서(MOU) 체결 기대감으로 3% 안팎의 하락세를 보였던 국제 유가는 이번 공식 발표로 하락 폭을 키우는 모습이다.에너지 가격 변동에 민감한 유럽 천연가스 선물가격도 5.8% 급락했다.김성은 기자