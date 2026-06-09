美, 알리바바 등 188곳 ‘중국군 지원 기업’ 지정

블랙리스트에 바이두·BYD 포함

방산·통신 외 AI·반도체까지 올라

정부 사업·연구 지원 제재 가능성

이미지 확대 4월 25일 중국 베이징에서 열린 베이징 모터쇼에 전시된 중국 전기차 브랜드 BYD 부스.

베이징 로이터 연합뉴스

세줄 요약 미 국방부, 중국 기업 188곳 블랙리스트 지정

알리바바·바이두·BYD 등 광범위한 업종 포함

당장 제재 없지만 사업·투자 불이익 우려

2026-06-10 16면

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미국 국방부가 기술기업과 로봇 제조업체, 제약회사 등 총 188개의 중국 기업을 ‘중국군(인민해방군) 지원 기업’ 블랙리스트에 올렸다고 8일(현지시간) 발표했다.이번에 중국 군부와 연계된 기업으로 분류한 회사는 전자상거래 업체 알리바바, 인공지능(AI) 기업 바이두, 전기차 제조업체 BYD와 니오, 로봇 제조업체 유니트리, 제약 기업 우시 앱텍 등이다. 국방부는 2021년부터 중국 군사기업 리스트를 발표하고 있으며 당장 제재는 없지만, 앞으로 미국 정부와 사업을 추진하거나 연구 자금을 지원받는 데 불이익을 겪을 수 있다. 미국 투자자들에게 경고 신호로 작용하는 탓에 9일 홍콩 증시에서 알리바바 주가는 최대 1.4% 떨어졌다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이번 블랙리스트에 AI, 생명공학, 배터리, 반도체 및 재생에너지 등 광범위한 분야의 기업이 추가돼 중국의 기술 발전에 대한 미국의 우려를 반영한다고 밝혔다. 기존에는 주로 국영 방산업체 및 통신그룹에 초점을 맞췄던 블랙리스트 명단이 훨씬 더 광범위한 기술 분야 기업도 포함한다고 분석했다.특히 SCMP는 지난 2월 국방부가 중국 군사기업 블랙리스트를 발표했다가 몇 분 만에 아무런 언급 없이 삭제했던 내용을 재탕했다고 지적했다. 당시 국방부는 미중 정상회담을 앞두고 블랙리스트 발표를 거둬들였다가 이번에 다시 내놓았는데 중국의 주요 반도체 업체인 창신 메모리, 양쯔 메모리 등이 추가됐다.블룸버그 통신은 넉 달 전 국방부가 200여개 중국 기업 블랙리스트를 철회했던 이유는 당시 명단에서 반도체 업체가 빠진 것을 두고 트럼프 행정부에서 우려가 나왔기 때문이라고 보도했다. 통신은 이어 “중국은 민간 업체의 군사 협력을 의무화하는 ‘군민융합’ 정책을 펴기 때문에 미국에 지사를 둔 모든 유명한 중국 기업은 제재 대상이 될 수 있다”고 전했다.해당 기업들은 크게 반발했다. 블랙리스트에 새롭게 추가된 우시 앱텍은 중국 군부와 관련 있다는 의혹에 반발하며 국방부를 상대로 소송을 제기하겠다고 주장했다.윤창수 전문기자