트럼프 “모즈타바 만나고 싶다”

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이미지 확대 IRAN-US-ISRAEL-WAR 모즈타바 하메네이의 초상화. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이를 만나고 싶다는 뜻을 밝혔다.트럼프 대통령은 3일(현지시간) 공개된 미 일간 뉴욕포스트의 팟캐스트 ‘팟 포스 원’ 인터뷰에서 모즈타바와의 회담 가능성에 대한 질문에 “그를 만나고 싶다”고 답했다. 그러면서 “나는 모든 사람을 만나고 싶다”며 “모든 일이 어떻게 진행되는지에 따라 어느 시점에는 아마 만나게 될 것”이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 모즈타바가 종전 협상 과정에서 이란의 의사결정에 “분명히 관여하고 있다”고도 했다. 이어 이란과의 교전이 재개된다면 어떤 모습일지 묻자 “현재로서는 지상군이 필요 없다”며 “아시다시피 우리는 이미 공습만으로 그들 군대의 상당 부분을 전멸시켰다”고 말했다.이같은 메시지는 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상에 강한 의지를 보이고 있는 가운데 나왔다. 그는 전날 미국과 이란의 종전협상 관련 대화가 중단됐다는 최근 보도는 “가짜뉴스”라면서 대화가 계속되고 있다고도 밝혔다.조희선 기자