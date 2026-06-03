국제 [속보] 쿠웨이트 항공당국 “이란 공격에 인명 부상, 시설 심각 피해” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/06/03/20260603500115 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-06-03 15:06 입력 2026-06-03 15:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이란의 공격을 받은 쿠웨이트의 한 주차장에서 파편이 타고 있는 모습. 로이터 연합뉴스 [속보] 쿠웨이트 항공당국 “이란 공격에 인명 부상, 시설 심각 피해” [속보] “이란 미사일·드론 공격에 쿠웨이트국제공항 운항 중단”하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란의 공격으로 쿠웨이트국제공항 운항이 중단되었는가? O X