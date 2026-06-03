메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 쿠웨이트 항공당국 “이란 공격에 인명 부상, 시설 심각 피해”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
하승연 기자
수정 2026-06-03 15:06
입력 2026-06-03 15:06
구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
이란의 공격을 받은 쿠웨이트의 한 주차장에서 파편이 타고 있는 모습. 로이터 연합뉴스
이란의 공격을 받은 쿠웨이트의 한 주차장에서 파편이 타고 있는 모습. 로이터 연합뉴스


[속보] 쿠웨이트 항공당국 “이란 공격에 인명 부상, 시설 심각 피해”



[속보] “이란 미사일·드론 공격에 쿠웨이트국제공항 운항 중단”

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이란의 공격으로 쿠웨이트국제공항 운항이 중단되었는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기