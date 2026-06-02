트럼프 “1주일 내 이란 종전 MOU 가능성…호르무즈 개방 논의”

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세줄 요약 트럼프, 1주일 내 이란 종전 MOU 가능성 언급

휴전 연장·호르무즈 개방 방안 협상 진행

핵무기 금지·HEU 제거가 최대 쟁점 부상

이미지 확대 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. 로이터·UPI 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 향후 1주일 안에 이란과 종전 양해각서(MOU)가 체결될 가능성을 언급했다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 미국 ABC 방송과의 전화 인터뷰에서 미국과 이란이 논의 중인 종전 MOU의 합의 시점을 묻는 질문에 “향후 1주일 내로 당신이 그 문제를 이야기하고 있을 것이라고 생각한다”고 답했다.다만 그는 “여전히 몇 가지 사안을 추가로 해결해야 한다”며 최종 합의에는 아직 이르지 못했다고 밝혔다.미국과 이란은 현재 휴전을 60일간 연장하고, 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에서 민간 선박의 통항을 전면 허용하는 방안을 포함한 종전 MOU를 논의 중인 것으로 알려졌다.그러나 협상은 막판 진통을 겪고 있다. 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유 금지와 함께 이란 내에 매설된 고농축우라늄(HEU)을 미국 주도로 발굴·제거하는 방안을 종전 합의의 핵심 조건으로 제시하고 있다.이에 따라 양측이 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방에는 공감대를 형성하더라도 핵 프로그램 처리 방식을 둘러싼 이견이 최종 타결의 최대 변수로 꼽힌다.ABC 방송은 트럼프 대통령이 협상 타결 가능성에 대해 낙관적인 입장을 보였지만, 세부 쟁점에 대한 조율이 남아 있어 협상 결과를 예단하기는 이르다고 전했다.김유민 기자