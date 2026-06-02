트럼프, 이스라엘-헤즈볼라 중재하며 이란과 협상 지속 의사

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 이스라엘-헤즈볼라 충돌 중재, 확전 차단 시도

네타냐후·헤즈볼라와 통화, 공격 중단 합의

이란과 종전 협상 지속 의지 재확인

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 무력 충돌을 벌인 이스라엘과 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라를 중재하며 이란과의 종전 협상을 지속할 의지를 보였다.트럼프 대통령은 1일 “비비(베냐민의 애칭) 네타냐후 이스라엘 총리와 매우 생산적인 통화를 했다”며 “(레바논 수도) 베이루트로 갈 (이스라엘) 병력은 없을 것이다. 현재 이동 중인 병력도 이미 되돌아갔다”고 밝혔다. 이어 “마찬가지로 최고위급 대표들을 통해 헤즈볼라와도 아주 좋은 통화를 했다. 그들은 (이스라엘을 향한) 모든 사격을 멈추는 데 동의했다”며 이스라엘과 헤즈볼라가 서로 공격하지 않을 것이라고 강조했다.앞서 네타냐후 총리는 영상 메시지를 통해 헤즈볼라의 거점으로 알려진 레바논의 남부 교외 지역 다히예에 대한 공격을 명령했다. 실제로 이날 이스라엘은 베이루트 남부와 남부 항구 도시 티레 등에 공습을 단행했다.이에 이란은 이스라엘의 레바논 공격에 항의하며 미국과의 협상을 위한 메시지 교환을 중단했다고 타스님뉴스가 보도했다. 트럼프 대통령은 종전안 초안 작성까지 진전을 보였던 이란과의 협상이 이스라엘과 헤즈볼라의 교전으로 차질을 빚지 않도록 양측에 충돌 자제를 요청한 것으로 보인다.트럼프 대통령은 이스라엘과 헤즈볼라의 교전 중단을 발표한 직후 다시 트루스소셜을 통해 “이란과의 (종전을 위한) 대화는 빠른 속도로 이어지고 있다”고 전했다. 앞서 NBC방송과의 전화 인터뷰에선 이란과 대화가 중단되더라도 “우리가 가서 그곳에 폭탄을 퍼붓기 시작한다는 의미는 아니다”라며 곧바로 군사 행동에 나서지는 않겠다는 의사를 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원