“트럼프의 전리품” 미, 이란 선박 나포…종전? 확전? 파키스탄 중재 박차｜이란전 52일차 [전황브리핑]

이미지 확대 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스는 19일(현지시간) 오만만에서 이란 화물선 투스카(TOUSKA)에 정선 명령을 내린 뒤 불응하자 함포로 기관실을 타격·나포했다. 사진은 20일 미 중부사령부(CENTCOM)가 공식 엑스(X) 계정에 공개한 영상 일부. 미 해병대원들이 강습상륙함 USS 트리폴리에서 헬리콥터를 타고 이륙해 아라비아해 상공을 이동한 뒤 투스카에 승선·나포하고 있다. 2026.4.20 미 중부사령부

이미지 확대 19일(현지시간) 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스가 아라비아해 북부에서 이란 화물선 투스카(TOUSKA)를 차단하고 있다. 2026.4.19 로이터 연합뉴스(미 중부사령부 제공)

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미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스는 19일(현지시간) 오만만에서 이란 화물선 투스카(TOUSKA)에 정선 명령을 내린 뒤 불응하자 함포로 기관실을 타격·나포했다. 미 재무부 제재 선박을 실력으로 나포한 것은 이번이 처음이다. CNN은 나포된 선박이 미국의 ‘전리품’이 될 것으로 보인다고 전했다. 이란혁명수비대(IRGC) 대원이 탑승해 있다면 전쟁포로가 될 수도 있다고 분석했다.이란이 호르무즈 해협에 대한 “엄격한 통제”를 재선포한 가운데 IRGC 고속정이 해협 통과 시도 상선에 경고 사격을 가하거나 회항을 강제했다. 프랑스 해운사 CMA CGM은 20일 소속 선박 1척이 경고 사격을 받았다고 공식 확인했다. 호르무즈 해협은 재봉쇄에 가까운 고강도 통제 국면에 재진입했다는 평가가 나온다.파키스탄이 21일 2차 회담 성사를 위해 미·이란 양측과 동시 외교에 나섰다. 무니르 파키스탄군 총사령관은 트럼프 대통령과 통화해 미국의 대이란 봉쇄가 협상 장애물이라고 지적했고, 트럼프는 이를 고려하겠다고 답한 것으로 알려졌다. 이란은 “차기 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 없다”고 일축했다. 한편 파키스탄 매체는 이란 대표단이 21일 이슬라마바드에 도착할 것이라고 전했다.핵 동결 기간(미국 15년 이상 vs 이란 10년 미만)과 호르무즈 개방·봉쇄 해제의 선후 문제가 여전히 미결이다. 협상 수석대표인 바게르 갈리바프 이란 의회의장은 “진전은 있지만 최종 합의에는 아직 멀었다”고 밝혔다.해상 봉쇄를 실질 집행 단계로 끌어올렸다. 특히 이란 화물선 나포를 통해 기존 경고 수준에 머물던 봉쇄 조치를 무력행사로 전환했음을 공개적으로 드러냈다. 19일 호르무즈 해협 통항은 극도로 위축됐고 유가는 전황 재악화로 20일 약 6% 급등했다.해협 통제 강도를 높이며 대응 수위를 끌어올렸다. 동시에 미사일·드론 전력 재보충 속도를 높이고 있다고 주장하며 장기전에 대비하는 모습을 보인다. 한편 이란 사법부는 모사드 협력 및 국내 공격 모의 혐의로 기소된 인물 2명의 사형을 집행하며 내부 결속 강화 메시지도 병행했다.레바논 전선에서는 휴전 유지 속 긴장이 이어지고 있다. 이스라엘군은 남부 지역 접근 금지 경고를 재차 발령하며 병력 주둔을 지속했고, 헤즈볼라 위협 시 휴전과 무관하게 군사력을 사용하겠다는 입장을 밝혔다. 프랑스 평화유지군 사망 이후 프랑스가 외교 대응에 나서는 등 외부 변수도 확대되는 양상이다.이란 화물선 나포와 인프라 파괴 위협으로 군사 옵션이 현실임을 과시하면서도 협상 창구는 유지하는 최대 압박·협상 병행 전술을 구사하고 있다. 트럼프가 무니르 총사령관의 “봉쇄가 장애물” 지적을 고려하겠다고 답한 것은 조건부 봉쇄 완화 가능성을 열어둔 신호로 읽힌다.2차 협상 계획이 없다고 선을 그으면서도 파키스탄 중재 채널은 유지하고 있다. 봉쇄 해제를 전제 조건으로 관철하려는 레버리지 극대화 전술로 보이며, 협상 여지를 완전히 닫은 것은 아닌 구도다.레바논 전선과 이란 본토 정전을 분리 관리하는 투트랙을 지속하며 휴전 중에도 군사 옵션을 보존하고 있다.미국과 이란은 파키스탄이 제안한 ‘2주 휴전안’을 수용하면서 미국 동부시간으로 오는 21일, 이란 현지시간 기준 22일을 시한으로 잡고 종전 방안을 모색해왔다. 그러나 정전 만료를 48시간 앞두고 미군의 이란 화물선 나포와 이란의 협상 불참 방침 소식이 전해지면서, 가까스로 이어오던 협상 동력이 크게 약화했다는 평가가 나온다. 향후 변수는 파키스탄의 중재 성과와 이란의 최종 입장이다. 봉쇄 조건 완화 가능성이 거론되는 가운데, 이란은 협상 계획이 없다고 밝히면서도 대표단 파견 가능성은 완전히 닫지 않은 상태다.권윤희 기자