이란 외무, 조현 장관에 “‘침략자 측’ 배엔 호르무즈 닫혀”

이미지 확대 11일(현지시간) 호르무즈 해협에서 공격받은 태국 벌크선 ‘마유리 나리’호에서 연기가 피어오르고 있다. 2026.3.11 AP 연합뉴스(태국 해군 제공)

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이란 외무부는 아바스 아라그치 장관이 23일(현지시간) 조현 외교장관과 통화에서 호르무즈 해협의 통항 기준을 설명했다고 24일 밝혔다.이란 외무부에 따르면 아라그치 장관은 조 장관에게 “호르무즈 해협은 침략자(미국·이스라엘) 진영과 그들의 지원자, 후원자에 속한 배의 통항에는 닫혀있다”며 “그 밖에 다른 나라의 선박은 이란 측과 조율 하에 해협을 지나는 데 문제가 없다”고 말했다.아라그치 장관은 “미국과 시온주의 정권(이스라엘)이 핵 협상 도중 이란에 대해 군사 침략을 했다”며 “현재 중동 상황과 호르무즈 해협의 불안정은 그들의 불법 침략의 직접적 결과”라고 강조했다.이란 외무부는 조 장관이 아라그치 장관에게 미나브 초등학교 학생들의 사망을 포함해 많은 이란 시민이 숨진 데 대해 조의와 유감을 표했다고 전했다.권윤희 기자