트럼프, 주일미군 거론하며 “日 적극 나서길” 기여 압박…다카이치 “이란핵 용납 안 돼”

백악관서 미일정상회담

호르무즈 해협 봉쇄 해소

일본 대미투자 등 집중 논의

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. 2026.3.19 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 오벌오피스에서 회담하고 있다. 2026.3.19 워싱턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 회담하고 있다. 2026.3.19 워싱턴 AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 다카이치 사나에 일본 총리를 만나 대이란 대응에 일본이 적극 나서주길 기대한다고 말했다.다카이치 총리는 이란의 핵 보유를 용납할 수 없다면서도, 공개적으로는 일본의 역할에 대해 구체적인 언급을 하지 않았다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 다카이치 총리를 만나 이란 전쟁에서의 일본의 역할과 관련, “일본이 적극 나서기를 기대한다. 우리는 그런 관계이고 일본에 4만5천명의 (주일미군) 병력이 있다”고 말했다.트럼프 대통령은 “우리는 많이 원하는 것이 아니다. 우리는 솔직히 일본이나 누구에게 아무것도 원치 않는다”면서도 “하지만 나는 사람들이 적극 나서는 것이 적절하다고 생각한다”고 강조했다.다카이치 총리는 세계에 평화와 번영을 가져올 인물은 트럼프 대통령뿐이라며 이란의 핵 보유를 용납할 수 없고 호르무즈 해협의 실질적 봉쇄와, 주변국 공격을 비판한다고 말했다.다카이치 총리는 트럼프 대통령이 한국과 일본을 포함한 아시아와 유럽의 여러 동맹국을 거명하며 호르무즈 해협 파병을 공개 요구한 이후 트럼프 대통령을 대면한 첫 당사국 정상이다.비공개로 이어진 회담에서 호르무즈 해협의 봉쇄 해소를 위한 일본의 역할 및 양국 간 무역·투자에 대한 논의가 집중적으로 이어질 것으로 예상된다.권윤희 기자