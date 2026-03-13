“순교자의 아들” 모즈타바, 트럼프에 배상 청구서…정통성 불안 노출한 첫 성명 [권윤희의 월드뷰]

이란 새 최고지도자 모즈타바 첫 성명

‘순교자의 子’…취약한 정통성 확보 시도

“적 압박” 호르무즈해협 봉쇄 유지 천명

걸프 등 주변국 내 미군기지 폐쇄 압박

‘저항의 축’ 동원, 추가 전선 가능성 암시

가족 사망, 여학교 폭격 거론…보복 시사

‘전쟁 배상’ 요구…“상응하는 파괴” 협박

● 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 첫 성명은 추모 형식을 취했지만, 실제로는 자신의 승계 정당성을 다지고 전시 체제를 다잡으려는 정치 선언에 가까웠다.

● 그는 호르무즈 봉쇄 유지, 추가 전선 검토, 미군기지 압박, ‘순교자들의 피’에 대한 보복을 함께 내세우며 협상보다 확전과 압박에 무게를 실었다.

● 특히 배상 요구는 사실상 미국과 서방을 향한 ‘전쟁의 청구서’였지만, 역사적 선례를 보면 실제 현금 회수보다는 향후 제재 완화·동결자금 해제 협상용 압박 카드가 될 가능성이 더 크다.

이미지 확대 12일(현지시간) 이란 국영TV가 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 성명을 대독하는 영상이 테헤란에서 흘러나오고 있다. 2026.3.12 테헤란 EPA 연합뉴스

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 첫 메시지는 겉으로는 추모 연설이었다. 그는 아버지 알리 하메네이의 죽음을 ‘순교’로 규정하며 그 빈자리를 잇는 부담을 강조했다.그러나 연설은 애도에 머물지 않았다. 모즈타바는 호르무즈 해협 봉쇄 유지, 주변국 내 미군기지 압박, 추가 전선 검토, 그리고 배상 요구까지 한꺼번에 꺼내 들었다. 국영TV 앵커가 대독한 이 첫 성명은 추모문이라기보다 새 최고지도자의 전시 통치 선언에 가까웠다.이 연설에서 먼저 눈에 띄는 것은 정통성 확보 시도다. 모즈타바는 부친 사후 최고지도자 자리에 올랐지만, 출발부터 세습 논란을 안고 있다. 1979년 혁명으로 왕정을 무너뜨린 체제에서 아들이 아버지 자리를 잇는 장면 자체가 이란 혁명 체제의 반왕정·반세습 명분과 충돌하기 때문이다.메시지 첫머리를 추모와 계승의 무게를 말하는 데 할애한 것은 자신이 단지 권력을 물려받은 인물이 아니라 혁명 체제를 이어갈 적임자 즉 ‘순교자의 아들’이라는 점을 부각하려는 의도로 읽힌다. 그는 혁명수비대의 강한 후원을 받았지만, 선대만큼 폭넓은 지지 기반을 확보했는지는 불확실하다. 이 때문에 반관영 메흐르 통신 등은 모즈타바를 연일 “순교자의 아들”, “순교한 이의 자식” 등으로 띄우고 있다.또한 그의 연설 중간은 사실상 전시 대국민 담화였다. 모즈타바는 국민에게 분열을 자제하고 단결을 유지하라고 주문했고, 사회 각 부문이 전시 역할을 다해야 한다는 취지의 메시지도 냈다. 추모의 형식을 빌렸지만 실제로는 체제 관리와 전시 동원을 함께 지시한 셈이다.그는 단순한 후계자가 아니라, 전쟁과 체제 안정을 동시에 책임지는 지도자라는 인상을 서둘러 심으려 했다. 세습 승계의 약점을 ‘비상시국의 지도력’으로 덮으려는 계산이 읽힌다.대외 메시지는 더 노골적이었다. 모즈타바는 호르무즈 해협 봉쇄를 계속 압박 수단으로 활용해야 한다고 했고, 적이 경험하지 못했고 취약한 “다른 전선”도 검토 중이라고 밝혔다. 예멘, 헤즈볼라, 이라크 등 이른바 ‘저항의 축’에 대한 감사도 공개적으로 표했다. 미국·이스라엘과 공방 외에 비대칭 전력이나 제3지역 게릴라전, 저항의 축을 동원한 중동 내 군사 작전 등의 가능성을 암시한 것으로 보인다.이는 새 최고지도자가 첫 메시지부터 협상이나 출구 전략보다 다전선 압박과 확전 가능성을 우선순위에 올렸음을 뜻한다. 로이터와 AP 보도대로라면, 이 첫 발언의 핵심은 외교적 출구를 찾는 신호가 아니라 전선을 넓혀 상대의 비용을 키우겠다는 경고였다.또 한 가지 눈길을 끄는 대목은 보복과 배상을 하나로 묶어낸 방식이다. 모즈타바는 미국과 이스라엘의 공격에 따른 ‘순교자들의 피’에 대한 보복을 피하지 않겠다며 응징 기조를 거듭 천명했다. 이어 적으로부터 반드시 배상을 받아내겠다고 못 박고, 이에 응하지 않으면 적의 자산으로 충당하고 그것마저 여의찮으면 그에 상응하는 규모의 자산을 파괴하겠다고 경고했다.모즈타바는 부친의 권위로 자신의 자리를 정당화하고, 내부적으로는 결속을 요구하며, 외부적으로는 더 넓은 전선과 더 큰 대가를 경고하는 방식을 택했다. 약한 정통성을 강한 전시 지도력으로 메우려 시도한 셈이다.모즈타바가 가족의 죽음과 미나브 지역 초등학교 폭사자를 거론한 뒤 배상과 보복을 말한 것은 대미·대이스라엘 저항을 개인적 복수가 아니라 국가적·종교적 의무로 끌어올리면서 동시에 내부 결속을 다지려는 의도로도 읽힌다. 이란 언론이 이를 ‘순교자의 피에 대한 복수 선언’으로 부각한 것도 같은 맥락이다.실제 이란이 미국을 상대로 실제 배상을 받아낼 가능성도 높지 않다.국제법상 국가의 위법행위에는 원칙적으로 배상 의무가 따르며, 배상은 원상회복과 금전보상, 만족의 방식으로 이뤄질 수 있다. 국제법위원회(ILC)의 국가책임초안도 이런 원칙을 분명히 하고 있다.전쟁 배상이 대규모로 집행된 대표 사례는 1991년 걸프전 뒤 이라크-쿠웨이트였다. 유엔배상위원회(UNCC)는 이라크 석유 수입의 일부를 재원으로 삼아 총 524억 달러를 지급했다.그러나 배상은 법리만이 아니라 집행 메커니즘의 문제다. 누가 판정하고, 누가 강제하며, 누가 그 결정을 받아들이느냐의 문제로 귀결된다.에리트레아-에티오피아 전쟁 뒤의 배상은 양측이 합의한 청구위원회가 있었기에 가능했고, 콩고민주공화국 대 우간다 사건도 국제사법재판소(ICJ)가 2022년 배상액을 판결했지만 결국 당사국 수용과 이행이 전제됐다.우크라이나 사례에서도 유엔총회는 러시아의 배상 책임과 손해등록부 설치를 권고했지만, 그것만으로 자동 집행이 이뤄지는 것은 아니다.미국과 이란의 경우 걸프전식 강제 메커니즘이 새로 만들어질 가능성은 거의 없고, 미국이 안보리 상임이사국인 만큼 유엔 안보리 경로도 사실상 막혀 있다.따라서 모즈타바의 배상 발언은 당장 현금을 회수하기 위한 실무 계획이라기보다, 세습 논란 속 약한 출발을 강경한 전시 지도력으로 덮고 향후 휴전이나 종전 협상 국면에서 제재 완화나 동결자금 해제 합의를 끌어내기 위한 압박 카드로 보는 편이 더 현실적이다.권윤희 기자