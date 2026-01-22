한국인 여성, 인도 공항서 직원에 성추행 피해 “화장실 끌고가”…직접 얼굴 공개 인터뷰

벵갈루루 공항서 출국 대기 중 피해

인도 공항 직원이 한국인 여성을 성추행한 혐의로 경찰에 체포됐다.22일(현지시간) 인디아투데이와 ANI 통신에 따르면 김모씨(30대)는 지난 19일 인도 남부 카르나타카 주 벵갈루루 켐페고우다 국제공항에서 공항 지상직원에게 성추행을 당했다.해당 직원은 한국행 항공편 탑승을 위해 대기 중이던 김씨에게 다가와 항공권을 보여달라고 요구한 뒤, 김씨의 위탁 수하물에 문제가 있어 경고음이 울렸다고 주장했다.그는 보안 검색대를 통하면 대기 시간 때문에 비행기를 놓칠 수 있다며 김씨를 남자 화장실로 데려갔다.그리곤 피해자의 신체를 만지고 강제로 껴안는 등 성추행했다. 피해자의 저항에도 성추행을 이어간 그는 “고마워”라고 말하며 자리를 뜬 것으로 전해졌다.피해 여성은 즉각 공항 보안 직원에게 피해 사실을 신고했고, 보안 직원은 해당 직원을 붙잡아 공항 경찰에 인계했다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV에서 피해 여성의 진술을 뒷받침하는 정황을 확인했고 현장에서 그를 성범죄 관련법(BNS) 제75조 성희롱 혐의로 체포해 기소했다.아파안 아흐메드라는 이름의 해당 직원은 에어 인디아와 싱가포르 항공의 합작사인 에어 인디아 SATS 에어포트 서비시즈(AISATS) 소속으로 밝혀졌다.NDTV와 ANI 통신, 인디아TV와 힌두스탄타임스 등 현지언론은 이번 사건을 대대적으로 보도하고 나섰다.귀국 후 직접 얼굴을 공개하며 인디아투데이와의 인터뷰에서 나선 김씨는 “매우 슬픈 일”이라며 착잡함을 드러냈다.다만 “피의자가 체포되고 경찰이 적극적으로 수사에 나서고 있다는 사실에 만족한다”라고 덧붙였다.권윤희 기자