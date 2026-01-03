트럼프 “마두로, 美함정에 탑승…뉴욕으로 갈 것”

이미지 확대 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. EPA 연합뉴스 자료사진

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 미군이 군사 작전을 통해 체포한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 군함에 태워 미국 뉴욕으로 압송할 예정이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서 ‘마두로가 현재 어디 있느냐’는 질문에 “그들(마두로 대통령 부부)은 배에 있다. 뉴욕으로 향할 것”이라고 답했다.그는 이어 마두로 대통령을 태운 배가 ‘이오지마함’(미국 해병대가 운용하는 강습상륙함)이라고 소개했다.마두로 대통령과 아내 실리아 플로레스는 미국에 맞서 마약테러와 코카인 수입(미국으로의 수입)을 공모하고, 기관총 및 파괴적인 살상 무기를 소지하려 공모한 혐의로 뉴욕 남부 연방법원에 기소돼 있다.트럼프 대통령은 “헬기로 그들을 데리고 (베네수엘라 밖으로) 나왔다. 좋은 비행이었을 것이다. 그들도 분명 좋아했을 것”이라고 말하기도 했다.트럼프 대통령은 이번 군사작전에서 사망한 미국인은 없다고 밝혔다.마두로 대통령 축출 이후 정권의 향배 등 베네수엘라의 미래에 대해선 말을 아끼면서도 “우리는 그것(베네수엘라의 미래)에 매우 많이 개입할 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 미 동부시간 이날 오전 11시 플로리다주 마러라고 별장에서 이번 작전과 관련해 기자회견을 열 예정이다.권윤희 기자