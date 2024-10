“사우스 코리안, 한강”…韓 최초 노벨문학상 탄생 역사적 순간 (영상)

이미지 확대 스웨덴 한림원의 마츠 말름 사무차장이 10일(현지시간) 2024년 노벨 문학상 수상자로 한국 소설가 한강을 선정했다고 밝히고 있다. 2024.10.10 AP 연합뉴스

(The Nobel Prize in Literature for 2024 for is awarded to South Korean author Han Kang)10일 현지시간 오후 1시(한국시간 오후 8시) 스웨덴 스톡홀롬 한림원 발표장에 들어선 마츠 말름 한림원 상무이사는 “한림원은 이제 노벨 문학상 결정을 발표할 수 있게 됐다”며 차분히 발표문을 읽어내렸다.먼저 스웨덴어로 수상자를 발표한 말름 이사는 이어 영어로도 수상자를 발표한 뒤 “역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문”이라고 선정 이유를 밝혔다.한국인 최초의 노벨 문학상 수상자가 탄생하는 역사적 순간이었다.말름 이사는 이날 한강과 전화 통화를 한 내용도 전했다.그는 “한강과 전화로 얘기할 수 있었다”며 “그는 평범한 하루를 보내고 있는 것처럼 보였다. 아들과 막 저녁 식사를 마친 참이었다”고 말했다.그러면서 “그는 (수상에) 준비가 되어 있지 않았다”면서 한강과 오는 12월 열릴 노벨상 시상식 준비에 대해 논의했다고 덧붙였다.소설 ‘채식주의자’ 등을 쓴 한강은 이날 한국 작가 최초로 노벨 문학상 수상의 영예를 안았다.아시아 여성이 123년 역사의 노벨 문학상을 받은 것도 이번이 처음이다.한국인의 노벨상 수상은 지난 2000년 평화상을 탄 고(故) 김대중 전 대통령에 이어 두 번째로, 24년 만이다.권윤희 기자