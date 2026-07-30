[길섶에서] 브라질 닭

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2026-07-30 26면

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이재명 대통령의 국빈 방문으로 브라질이 부쩍 가깝게 느껴진다. 상파울루 비즈니스 라운드테이블에는 차세대 민항기, 니켈·철광석 등 광물, K뷰티가 협력 의제로 올랐다. 이들은 다 미래형 이야기지만, 이미 한 달에 몇 번씩 만나는 브라질산이 있으니 닭고기다.브라질은 세계 1위 닭고기 수출국. 지구 반 바퀴를 냉동선에 실려 50~60일을 건너와도 국내산의 60~70%인 가격은 경이롭다. 1800년대 후반 브라질로 건너간 이탈리아 이민자들이 닭 농장을 시작했다. 광활한 국토, 풍부한 사료용 옥수수·대두, 값싼 인건비가 브라질을 ‘세계의 양계장’으로 성장시켰다. 2000년대엔 룰라 대통령이 1기 집권 시절 ‘국가 챔피언’ 정책으로 BRF·JBS 같은 육가공 대기업을 세계적 기업으로 키웠다.프랜차이즈들이야 국내산을 쓰지만, 순살·닭강정·닭볶음탕엔 브라질산이 많다. 지난해 브라질에 조류인플루엔자가 돌자 냉동 닭다리살 값이 일주일 만에 75% 뛰어 비상이 걸리기도 했다. 브라질 닭이 재채기하면 한국 순살치킨이 감기에 걸리는 시대, 브라질 닭의 안녕을 기원한다.홍희경 논설위원