[사설] 원유 비축 세계 6위라면서 벌써 기름값 오른 이유 뭔가

중동 사태가 터진 지 일주일도 안 됐는데 기름값이 폭등하고 있다. 한국석유공사의 유가정보시스템 오피넷에 따르면 어제 전국 평균 휘발유값은 전날보다 29.6원 오른 리터당 1807.1원(오전 10시 기준)으로 집계됐다. 전국 평균 휘발유값이 1800원을 넘기기는 2022년 8월 이후 약 3년 7개월 만이다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 31.8원 오른 1874.4원이다. 경유 가격도 가파르게 오르고 있다.현재 주유소 판매 물량은 중동 사태 이전 출고 물량이다. 통상 국제유가 변동은 2~3주의 시차를 두고 국내 가격에 반영된다. 한국은 국제에너지기구(IEA) 기준 석유 비축일수가 208일로 세계 6위다. 수입 원유의 69.1%를 차지하는 중동 원유가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄돼도 단기간 충격은 감내할 수 있다. 아침 점심 저녁으로 기름값이 오르는 상황은 국제유가 불안을 틈탄 ‘주유소의 상술’로밖에 이해되지 않는 대목이다.이재명 대통령은 어제 국무회의에서 “객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 폭등했다”며 최고가격 지정제 시행을 지시했다. 전국 단위 지정이 어렵다면 지역별·유류별 적용 등 현실적 방법을 찾으라고 주문했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이어 관계장관 회의를 열고 “최고가격 지정 등을 포함, 가능한 모든 행정조치를 활용해 철저히 대응할 것”이라고 밝혔다.그동안 국내 제조·판매업계는 원재료값이 오르면 득달같이 가격을 올리면서 원재료값 인하는 외면해 왔다. 이번 휘발유값 폭등은 전쟁 상황을 악용해 이득을 취하는 몰염치한 행위다. 정부는 오늘부터 석유시장점검반을 운영하고 특별기획검사도 하겠다고 했다. 철저히 단속해 국제유가 상승 이상으로 소비자가격이 오르는 일은 없어야 할 것이다. 비축유 방출 또한 실기해서는 안 될 일이다. 앞으로도 원재료값 상승·인하가 소비자가격에 투명하고 공정하게 반영될 수 있도록 유통구조 전반을 점검하기 바란다.