오비맥주 ‘찰랑’ 소주

이달 말 선보여… 15도 저도주

하이트진로·롯데칠성과 3파전

이미지 확대 찰랑.

오비맥주 제공

세줄 요약 오비맥주, 제로 슈거 소주 ‘찰랑’ 국내 출시

15도 저도주로 차별화, 제주 원료·소금 사용

수도권 유흥 채널 시작, 유통 확대 검토

2026-09-01 B4면

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오비맥주가 제로 슈거 소주 ‘찰랑’을 국내에 출시하면서 소주 시장에 처음 뛰어든다. 국내 소주 소비가 줄어드는 가운데 맥주 시장 1위의 유통망을 앞세워 하이트진로와 롯데칠성이 주도해 온 시장 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.오비맥주는 9월 말 알코올 도수 15도의 저도주 ‘찰랑’을 출시한다고 31일 밝혔다. 경쟁 제품인 하이트진로의 ‘진로’나 롯데칠성의 ‘새로’ 등 기존 주요 소주(15.7도)보다 도수를 낮춰 주류 시장의 저도주 트렌드를 반영했다. 제주 동부 화산암반수를 사용하며, 알코올 향과 단맛을 줄이고 제주 용암해수소금을 첨가한 것이 특징이다.찰랑은 오비맥주 제주공장(구 제주소주)에서 전량 생산된다. 오비맥주는 2024년 신세계그룹 산하 제주소주를 인수한 뒤 지난해부터 ‘건배짠’(동남아), ‘찰랑’(미국)이란 이름으로 소주를 수출해 왔다. 이번에 국내로 들어오는 찰랑은 미국 수출용과 브랜드명은 같지만, 국내 소비자에 맞춰 새롭게 개발했다. 오비맥주는 우선 서울 등 수도권 및 제주 일부 지역 식당과 주점 등 유흥 채널에서 판매를 시작하고 향후 마트와 편의점 등으로 유통망 확대를 검토한다.오비맥주의 찰랑 출시는 맥주에 편중된 사업 구조를 다각화해 종합주류기업으로 영역을 넓히려는 승부수다. 현재 국내 소주 시장은 하이트진로가 점유율 60% 이상 독주하고, 롯데칠성음료가 점유율 20% 안팎으로 뒤를 쫓고 있다. 후발 주자인 오비맥주는 1위 맥주 ‘카스’의 유통망을 활용해 초기 시장 안착에 총력을 기울일 것으로 보인다.다만 국내 소주 소비량 위축은 극복할 과제다. 국세청에 따르면 희석식 소주 출고량은 3년 연속 감소해 지난해 79만 3000㎘에 그쳤다.김현이 기자