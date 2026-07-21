현대글로비스, 중고차 경매 누적 출품 200만대 첫 돌파

2026-07-21 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대글로비스가 국내 중고차 경매 사업자로는 처음으로 누적 출품 대수 200만대를 돌파했다고 20일 밝혔다.2001년 중고차 경매 사업을 시작한 현대글로비스는 2018년에 누적 출품 100만대를 돌파했고 2023년에는 150만대를 넘겼다. 이어 25년 만인 지난달 200만대를 달성한 것이다. 출품 차량(승용차 1대는 평균 4.5m) 200만대를 일렬로 세우면 약 9000㎞에 달한다.현대글로비스는 전국 경매 네트워크와 온라인 비대면 경매 플랫폼을 기반으로 중고차 유통 경쟁력을 갖춘 점은 물론 중고차 수출 수요 증가, ‘오토벨’ 내차팔기 서비스를 통한 일반 고객 대상 직접 매입 확대 등이 주효했다고 봤다.현재 인천, 분당, 시화, 양산 등 4개 경매센터가 운영되고 있으며 국내 최대 규모인 2800개 경매 회원사 네트워크를 기반으로 연간 15만대의 차량이 출품된다. 2020년 국내에서 첫선을 보인 중고차 경매 회원사 전용 네트워크 경매 시스템인 오토벨 스마트옥션을 통해 회원사가 경매센터를 방문하지 않고 스마트폰이나 컴퓨터로 입찰부터 낙찰, 정산, 탁송 신청까지 참여할 수 있다. 현대글로비스 관계자는 “앞으로도 기술 혁신과 시장 확대를 통해 중고차 경매시장의 편의성을 높이겠다”고 밝혔다.허백윤 기자