[포토]안형준 국가데이터처장 데이터 기술 기업 ‘빅밸류’ 방문

이미지 확대 안형준 국가데이터처장(오른쪽에서 둘째)이 22일 서울 성동구의 데이터 기술 기업 ‘빅밸류’를 방문하여 인공지능(AI) 기반 데이터 행정혁신 방안에 관하여 논의하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)

이미지 확대 22일 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 둘째)이 데이터 기술 기업 ‘빅밸류’ 방문을 기념해 촬영하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안형준 국가데이터처장이 22일 서울 성동구에 위치한 데이터 기술 기업 ‘빅밸류’ 본사를 찾아 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 자율조직 운영 사례를 살펴보고, 데이터 산업 활성화와 AI를 활용한 데이터 업무 혁신 방안에 대해 의견을 나눴다.이날 빅밸류는 사내 실험으로 구축한 자율조직 ‘복덕방 컴퍼니’를 소개하며 AI 에이전트가 의사결정과 고객응대, 홍보, 품질검수, 운영 등 다섯 가지 기능을 각각 수행하는 과정을 시연했다.이어진 면담에서 빅밸류는 공공부문의 인공지능 전환(AX)을 위해 각 기관의 정책 데이터 기반 구축과 데이터 표준·품질 관리체계 마련이 중요하다는 의견을 제시했으며, 국가데이터처가 추진 중인 ‘AI 친화적 통계 메타데이터(온톨로지) 구축’ 및 ‘통계 특화형 AI 데이터 관리체계 구축’ 사업과 관련해 데이터 정제와 AX 경험을 공유했다.안형준 처장은 “빅밸류의 AI 에이전트 활용 사례를 직접 살펴보면서 AI가 실제 업무 현장에서 어떻게 활용될 수 있는지 확인하는 계기가 됐다”며 “민간의 인공지능 전환(AX) 경험과 데이터 관리 기술을 참고해 범정부 AI 활용을 뒷받침하는 데이터 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다. 이어 “현장에서 제시된 데이터 중심의 AX 방안을 데이터 표준·품질 관리체계 마련에 참고하고, 기업들이 국가통계 데이터를 활용해 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원 방안도 모색하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터