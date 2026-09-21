경제 7000선 회복한 코스피 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/21/20260921500250 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-21 15:54 입력 2026-09-21 15:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 반도체 훈풍으로 코스피가 7000선을 회복한 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자 반도체 훈풍으로 코스피가 7000선을 회복한 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피가 7000선을 회복한 원인은 무엇인가? 반도체 훈풍 금리 인하