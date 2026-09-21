마무트, 2026 FW 캠페인·경량 다운 컬렉션 공개

세줄 요약 2026 FW 캠페인 공개, 알파인 헤리티지 재해석

ABSOLUTE LIGHT 콘셉트, 경량 설계와 보온성 강화

루프틱·에어로라이트·그레이디언트 라인업 구성

이미지 확대 마무트 26FW 캠페인 화보, ‘루프틱’ 구스 다운 자켓 착용(제공-마무트)

이미지 확대 마무트 26FW 캠페인 화보, ‘에어로라이트’ 경량 다운 자켓 착용(제공-마무트)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

크리스에프앤씨(대표 우진석)가 전개하는 스위스 프리미엄 아웃도어 브랜드 마무트(MAMMUT)가 2026년 FW(가을·겨울) 시즌 캠페인과 경량 다운 컬렉션을 공개했다.이번 캠페인은 산에서 출발한 마무트의 알파인 헤리티지와 기술력을 바탕으로 기존 아웃도어 이미지에 변화를 줬다. 거칠고 원초적인 산악 풍경을 배경 삼아 인물 중심의 과감한 구도와 스타일링을 더해 브랜드의 알파인 정체성을 새로운 방식으로 풀어냈다.경량 다운 컬렉션의 콘셉트는 ‘ABSOLUTE LIGHT’다. 산에서 한층 자유롭게 움직일 수 있도록 불필요한 무게와 부피를 덜어낸 설계가 컬렉션 전반에 적용됐다. 내구성이 좋은 10D 립스탑 소재에 구스 다운 충전재를 조합해 몸을 유연하게 감싸는 착용감을 구현했고, 마무트 고유의 등고선 퀼팅과 곡선형 라인 등 다양한 디자인을 레귤러 핏부터 릴렉스 핏까지 폭넓게 구성했다.대표 제품인 ‘루프틱(LUFTIG)’은 알파인 지형에서 모티브를 얻은 등고선 퀼팅을 적용한 경량 구스 다운 자켓이다. 남성용과 여성용으로 출시되며, 산악 지형을 표현한 디자인과 야외 활동을 고려한 기능을 함께 담았다. 발수 처리한 90:10 구스 다운 충전재 ‘드라이 다운(DRY DOWN)’을 사용해 습한 환경에서도 보온성을 유지할 수 있도록 했다.루프틱에는 다운의 쏠림을 줄이기 위한 스티치스루(Stitch-through) 구조가 적용됐다. 소매 안쪽에는 입체적으로 회전 분량을 더한 패턴을 적용해 스틱을 잡거나 팔을 크게 움직일 때 가동 범위를 넓혔다. 또한 자켓을 자체 포켓에 접어 넣을 수 있는 ‘이지 패커블(EASY TO PACK)’ 기능을 적용해 휴대와 수납이 가능하다.남성용 ‘에어로라이트(AERO LIGHT)’는 움직임을 고려한 구조적 퀼팅과 여유로운 릴렉스 핏이 특징이다. 초가을에는 아우터로, 한겨울에는 미드레이어로 활용할 수 있으며, 발수 처리한 90:10 구스 다운과 스티치스루 구조를 적용했다. 자체 포켓에 제품을 접어 넣을 수 있는 패커블 기능도 갖췄다.여성용 ‘그레이디언트(GRADIENT)’는 여성 전용 디자인의 곡선형 퀼팅과 릴렉스 핏을 적용했다. 발수 처리한 90:10 구스 다운과 스티치스루 구조를 사용했으며, 입체적인 후드와 밑단 스트링을 통해 착용 목적에 따라 핏을 조절할 수 있도록 했다.한편 마무트는 9월 10일부터 10월 21일까지 롯데월드몰 지하 1층에서 ‘ABSOLUTE LIGHT’를 콘셉트로 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에서는 이번 시즌 경량 다운 제품인 루프틱, 에어로라이트, 그레이디언트 등을 선보인다.양승현 리포터