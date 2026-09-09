쿠빙스, 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2026’ 참가 성료…글로벌 시장 공략 가속화

세줄 요약 IFA 2026 참가 성료, 글로벌 공략 가속

AUTO시리즈·상업용 블렌더 현지 호평

유럽 바이어 상담, 유통망 확대 논의

이미지 확대 (사진=쿠빙스 제공)

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프리미엄 주방가전 브랜드 쿠빙스(Kuvings)가 유럽 최대 가전·IT 전시회 ‘IFA 2026’에 참가해 주력 제품군을 선보이며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.쿠빙스(회장 김종부)는 지난 4일부터 8일까지 독일 베를린에서 개최된 ‘IFA 2026’ 일정을 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다. 쿠빙스는 이번 전시 기간 동안 프리미엄 착즙기와 상업용 블렌더 라인업을 집중 배치해 유럽 현지 바이어와 관람객들로부터 호평을 받았다.대표 제품인 핸즈프리 슬로우 주서 ‘AUTO시리즈’는 재료를 통째로 넣을 수 있는 대용량 호퍼와 자동 절삭 기술을 탑재해 편의성을 높인 점이 현장에서 주목을 받았다. 비즈니스 고객을 겨냥한 상업용 블렌더의 경우 자동 개폐식 저소음 방음 커버와 산화를 방지하는 진공 블렌딩 기술을 내세워 카페 및 외식업계 관계자들의 높은 관심을 이끌어냈다.전시회 기간 쿠빙스 부스에서는 실시간 착즙 시연과 음료 시음 행사가 함께 진행돼 여러 국가의 유통사 및 바이어들의 방문이 이어졌다. 현장 상담을 통해서는 유럽 현지 유통망 강화와 글로벌 신규 시장 진출을 위한 구체적인 협력 방안이 논의됐다. 현장을 찾은 바이어들은 재료 본연의 맛과 영양소 파괴를 최소화하는 쿠빙스 고유의 저속 압착 착즙 기술과 제품력에 주목했다.쿠빙스 관계자는 “이번 IFA 2026은 글로벌 시장에서 쿠빙스 브랜드의 뛰어난 기술력과 가치를 널리 알릴 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 지속적인 해외 전시 참가를 통해 글로벌 소비자와의 접점을 넓히고 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.한편 쿠빙스는 현재 전 세계 90여 개국에 착즙기와 블렌더를 주축으로 주방가전을 수출하며 해외 시장 확대를 지속하고 있다.양승현 리포터