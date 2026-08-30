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‘드론 축구’ 뜨거운 공중전

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수정 2026-08-30 23:26
입력 2026-08-30 23:12
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‘드론 축구’ 뜨거운 공중전
‘드론 축구’ 뜨거운 공중전 경기 안양시 동안구 안양종합운동장 실내체육관 일대에서 30일 열린 제23회 안양스마T움축제에서 드론 축구 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.
연합뉴스


경기 안양시 동안구 안양종합운동장 실내체육관 일대에서 30일 열린 제23회 안양스마T움축제에서 드론 축구 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.

연합뉴스
2026-08-31 B4면
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