경제 ‘드론 축구’ 뜨거운 공중전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/31/20260831032007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-30 23:26 입력 2026-08-30 23:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 ‘드론 축구’ 뜨거운 공중전 경기 안양시 동안구 안양종합운동장 실내체육관 일대에서 30일 열린 제23회 안양스마T움축제에서 드론 축구 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.연합뉴스 경기 안양시 동안구 안양종합운동장 실내체육관 일대에서 30일 열린 제23회 안양스마T움축제에서 드론 축구 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.연합뉴스 2026-08-31 B4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지