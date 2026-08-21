드리미코리아 현지 브랜드화 행사[서울포토]

이미지 확대 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사장 전경

이미지 확대 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 모델이 행사 참가자들 앞에서 최신 에어프라이어 제품을 설명하고 있다.

이미지 확대 . 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하고 있다.

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21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사가 진행됐다. 이 행사에서는 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하는 등 각종 제품들이 전시됐다.정연호 기자