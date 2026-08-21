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드리미코리아 현지 브랜드화 행사[서울포토]

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정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-08-21 20:08
입력 2026-08-21 20:08
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21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사장 전경
21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사장 전경


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21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 모델이 행사 참가자들 앞에서 최신 에어프라이어 제품을 설명하고 있다.
21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 모델이 행사 참가자들 앞에서 최신 에어프라이어 제품을 설명하고 있다.


21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사가 진행됐다. 이 행사에서는 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하는 등 각종 제품들이 전시됐다.



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. 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하고 있다.
. 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하고 있다.


정연호 기자
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