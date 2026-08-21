경제 드리미코리아 현지 브랜드화 행사[서울포토] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/21/20260821500327 URL 복사 댓글 0 정연호 기자 수정 2026-08-21 20:08 입력 2026-08-21 20:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사장 전경 이미지 확대 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 모델이 행사 참가자들 앞에서 최신 에어프라이어 제품을 설명하고 있다. 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사가 진행됐다. 이 행사에서는 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하는 등 각종 제품들이 전시됐다. 이미지 확대 . 21일 오전 반포한강공원 가빛섬에서 진행된 ‘드리미 인 서울’ 행사에서 김명환 드리미코리아 한국 마케팅 총괄 이사가 브랜드 현지화 전략을 발표하고 있다. 정연호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 드리미 인 서울 행사가 개최된 장소는? 반포한강공원 가빛섬 여의도한강공원