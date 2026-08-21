외국인, 주식 31.7조 ‘팔자’… 채권은 4개월째 ‘사자’

세줄 요약 외국인, 국내 상장주식 31조6640억원 순매도

유가증권시장 30조7760억원, 코스닥 8890억원 매도

채권시장 2조3880억원 순투자, 4개월 연속

이미지 확대 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2026.8.21. 연합뉴스

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외국인 투자자가 지난달 국내 상장주식을 31조 7000억원가량 순매도하며 7개월 연속 ‘팔자’ 행진을 이어갔다. 반면 채권시장에서는 4개월 연속 순투자를 지속했다.21일 금융감독원에 따르면 외국인은 지난 7월 국내 상장주식 31조 6640억원을 순매도했다. 전월 순매도액 49조 3360억원보다는 약 18조원 줄었다. 시장별로는 유가증권시장에서 30조 7760억원, 코스닥시장에서 8890억원을 각각 순매도했다.지역별로는 유럽 투자자의 순매도 규모가 25조 7000억원으로 가장 컸다. 아시아와 중동에서도 각각 5조 2000억원, 1조 6000억원을 순매도했다. 반면 미주 지역 투자자는 1조 1000억원을 순매수했다.지난달 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유액은 2255조 5000억원으로 집계됐다. 전체 시가총액에서 외국인이 차지하는 비중은 35.8%로, 역대 최고치를 기록했던 전월 36.4%에서 0.6% 포인트 낮아졌다.채권시장에서는 외국인의 순투자 기조가 4개월째 이어졌다. 외국인은 지난달 상장채권 4조 7680억원을 순매수하고 2조 3800억원을 만기상환 받아 모두 2조 3880억원을 순투자했다. 국채에는 2조 6000억원을 순투자한 반면 특수채에서는 2000억원을 순회수했다.지역별 채권 투자에서는 아시아가 2조 7000억원으로 가장 많이 순투자했고 미주와 중동도 각각 2조 2000억원, 1조 6000억원을 순투자했다. 유럽은 4조 4000억원을 순회수했다. 지난달 말 외국인의 상장채권 보유액은 전월보다 1조 3000억원 늘어난 336조 1000억원으로, 전체 상장채권 잔액의 11.7%를 차지했다.김예슬 기자