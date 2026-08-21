은행 연체율 10년 만에 최고… 중소법인 0.92%까지 상승

세줄 요약 원화대출 연체율 10년 만에 최고치 기록

중소법인 연체율 0.92%로 기업대출 악화

가계대출 연체율 0.40%로 소폭 하락

이미지 확대 16일 서울 한 은행 앞에 대출 안내문이 붙어 있는 모습. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 은행의 원화대출 연체율이 6월 기준 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 분기 말 연체채권 정리 영향으로 전월보다는 낮아졌지만, 중소법인 대출을 중심으로 기업대출 연체율은 1년 전보다 상승했다.21일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 국내 은행의 원화대출 연체율은 0.56%로 전년 동월보다 0.04% 포인트 올랐다. 6월 기준으로는 2016년 0.71% 이후 가장 높다. 다만 전월 말 0.67%보다는 0.11% 포인트 하락했다. 통상 분기 말 은행들이 연체채권 관리를 강화하는 영향으로 풀이된다.6월 중 신규 연체 발생액은 2조 6000억원으로 전월보다 7000억원 줄었다. 반면 연체채권 정리 규모는 5조 3000억원으로 3조 8000억원 늘었다. 신규 연체율은 0.10%로 전월보다 0.03% 포인트, 전년 동월보다 0.01% 포인트 각각 낮아졌다.기업대출 연체율은 0.68%로 전년 동월보다 0.08% 포인트 상승했다. 특히 중소법인 연체율은 0.92%로 1년 전보다 0.13% 포인트 올라 6월 기준 2016년 0.94% 이후 가장 높았다. 중소기업대출 연체율은 0.82%, 개인사업자대출 연체율은 0.69%로 각각 전년 동월보다 0.08% 포인트, 0.03% 포인트 상승했다.반면 가계대출 연체율은 0.40%로 1년 전보다 0.01% 포인트 낮아졌다. 주택담보대출 연체율은 0.28%로 0.02% 포인트, 신용대출 등 주담대를 제외한 가계대출 연체율은 0.77%로 0.01% 포인트 각각 하락했다.금감원은 “글로벌 금리상승 기조와 중동상황 장기화 등 경제 불확실성을 감안하면 향후 연체율이 반등할 가능성이 있다”며 은행권의 선제적 손실 흡수능력 확충과 부실채권 상·매각 등을 통한 건전성 관리를 강화하겠다고 밝혔다.김예슬 기자