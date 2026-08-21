바이오더마, ‘아토덤 페이셜 로션’ 출시…앰버서더로 NMIXX(엔믹스) 설윤 발탁

세줄 요약 아토덤 첫 페이셜 전용 로션 국내 출시

한국 피부 맞춤 장벽 케어·산뜻한 제형

NMIXX 설윤 앰버서더 발탁과 마케팅 강화

이미지 확대 (사진=바이오더마 제공)

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프랑스 더모 코스메틱 브랜드 바이오더마가 대표 보습 라인인 ‘아토덤’의 첫 번째 페이셜 전용 신제품 ‘아토덤 페이셜 로션’을 국내 시장에 공식 출시한다.바이오더마는 신제품 론칭에 맞춰 걸그룹 NMIXX(엔믹스)의 멤버 설윤을 새로운 브랜드 앰배서더로 발탁하고 마케팅 활동에 나선다고 밝혔다.‘아토덤 페이셜 로션’은 한국 소비자의 피부 특성과 요구에 맞춰 개발된 페이셜 전용 장벽 케어 로션이다. 인체적용시험을 통해 사용 30초 만에 물리적 자극으로 손상된 피부 장벽 개선 및 급속 밀착 보습 효과를 입증했다. 또한 바이오더마 독자 테크놀로지인 ‘다프(D.A.F technology)’와 ‘스킨 프로텍트 콤플렉스™’를 통해 겉보습을 넘어 피부 층층이 속부터 건강한 장벽 케어를 제공한다.특히 기존 보습 로션 특유의 무거운 텍스처에서 탈피해 유분기를 줄인 산뜻한 ‘에어리 로션’ 제형을 적용했다. 건성부터 지성·수부지·민감성 피부까지 사계절 내내 부담 없이 사용 가능하며, 모공을 막지 않는 논코메도제닉(Non-comedogenic) 테스트를 완료했다.NMIXX(엔믹스) 설윤은 무결점의 비주얼로 주목받아 온 만큼, 피부 본연의 건강함을 연구하는 바이오더마와 완벽한 시너지를 낼 것으로 기대된다. 설윤은 한국인 피부에 맞춤 설계된 이번 ‘아토덤 페이셜 로션’ 론칭 캠페인을 시작으로, 민감 피부 진정의 대명사인 ‘센시비오’, 수분 광채 케어를 선사하는 ‘하이드라비오’ 등 바이오더마를 대표하는 메인 스킨케어 라인 전반을 아우르는 아이코닉한 얼굴로 다채로운 활약을 펼칠 예정이다.한편, 바이오더마는 신제품 론칭을 기념해 오는 8월 26일부터 28일까지 3일간 올리브영 쇼케이스를 통해 단독 선런칭 프로모션을 진행한다. 행사 첫날인 26일 오후 8시에는 올영라이브 방송을 편성해 당일 한정 추가 할인 쿠폰과 다양한 구매 혜택을 제공한다.양승현 리포터