유가 하락에 7월 생산자물가 0.4%↓… 11개월 만에 하락 전환

세줄 요약 국제 유가 하락에 생산자물가 11개월 만에 하락 전환

휘발유·경유 하락, 폭염 탓 농산물 가격은 급등

한은, 8월 유가 반등으로 물가 상방 압력 경고

이미지 확대 20일 서울 시내 주유소 모습. 2026.8.20. 연합뉴스

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국제 유가 하락 영향으로 지난달 생산자물가가 11개월 만에 하락 전환했다. 폭염과 작황 부진으로 농산물 가격은 올랐지만 휘발유·경유 등 석유제품 가격 하락이 전체 물가를 끌어내렸다.21일 한국은행에 따르면 7월 생산자물가지수는 129.39(2020년=100)로 전월보다 0.4% 하락했다. 생산자물가는 지난해 9월부터 올해 5월까지 9개월 연속 상승한 뒤 6월 보합을 기록했고, 7월 들어 하락세로 돌아섰다. 전년 동월 대비 상승률도 지난 5월 8.6%에서 6월 8.5%, 7월 7.7%로 낮아졌다.품목별로는 공산품이 전월보다 0.5% 내렸다. 국제 유가 하락 영향으로 석탄 및 석유제품이 5.1%, 화학제품이 1.3% 각각 떨어졌다. 세부 품목 가운데 휘발유는 11.3%, 경유는 9.8% 하락했다. 전력·가스·수도 및 폐기물도 여름철 전기요금 누진 구간 완화로 주택용 전력이 11.8% 내려 전체적으로 0.6% 하락했다.서비스 물가도 0.4% 낮아졌다. 주가 하락으로 위탁매매 수수료가 16.8% 떨어지면서 금융 및 보험 서비스가 7.1% 내린 영향이다. 반면 농림수산품은 폭염과 작황 부진, 고수온에 따른 양식어종 폐사 등으로 1.5% 상승했다. 농산물이 2.4% 오른 가운데 시금치는 한 달 새 115.8%, 기타 어류는 15.5% 올랐다.수입품까지 포함한 국내 공급물가지수는 전월보다 1.8% 하락했다. 원재료가 7.7%, 중간재가 1.7%, 최종재가 0.2% 각각 내렸다. 국내 출하에 수출품까지 더한 총산출물가지수도 농림수산품 상승에도 공산품 가격이 떨어지면서 전월보다 0.2% 하락했다.다만 8월에는 유가 반등 등으로 생산자물가의 상방 압력이 다시 커질 수 있다. 이흥후 한은 물가통계팀장은 “8월 1~19일 기준 국제 유가가 전월 대비 11% 정도 상승했다”며 “산업용 도시가스 도매요금 인상과 중동 지역 정세 불안도 생산자물가의 상방 압력으로 작용할 수 있다”고 말했다.이어 “지난해 8월 일부 기업의 통신료 할인에 따른 기저효과도 전년 동월 대비 상승률을 높이는 요인으로 작용할 수 있다”고 설명했다.김예슬 기자